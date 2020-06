CARTA DE LA MADRE DE UN POLICÍA DE JUJUY

Señores administradores del Facebook oficial de la Policía de Jujuy, les pido que compartan mi carta y den a conocer lo que yo vivo cada día al lado de mi hijo que es Policía:

Soy mamá de cuatro hijos, y uno de ellos un día me dijo que quería ser policía. Como mamá siempre apoye sus ideas y decisiones y nunca los desalenté, porque siempre pensé que una como madre hace eso, apoyar, acompañar y no criticar. Un día mi hijo se fue con el cabello largo de casa, y al regresar a la noche estaba todo rapado vistiendo un traje negro, y desde ese momento supe que su deseo por ser policía comenzaba. Sin darme cuenta, el tiempo paso, y cuando lo vi regresar ya vestía un uniforme azul, y supe que ambos ingresábamos a un nuevo mundo por descubrir. El lleva nueve años en su trabajo, ama su trabajo, le apasiona su trabajo, pero a veces también se desanima por cosas que suceden. En estos últimos meses muchos dijeron que los policías eran unos héroes que nos cuidaban del virus, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. No sé qué paso, ni en qué momento el respeto por los policías se perdió. Es triste ver llegar a mi hijo luego de cumplir sus guardias y que me cuente con lágrimas en los ojos: “mamá, la gente en la calle nos acusa de portar el virus y haberlo propagado por la provincia…”. Él me cuenta que a muchos de sus compañeros los colectivos no los quieren llevar, que cuando hacen un control vehicular los conductores de los autos no quieren bajar las ventanas y los insultan, y todo el tiempo sienten la mirada acusadora y estigmatizante de las personas. Muchos al leer esto dirán: “¿entonces para que eligió ser policía si ahora se queja?”. Creo yo que nadie pensó que esto en la vida nos iba a pasar y mucho menos tocar de tan cerca. Creo yo que nadie sale a la calle o a trabajar con la intención de contagiarse de una enfermedad que poco se conoce y después infectar a los demás. Mi hijo no es un cobarde, sus compañeros no son cobardes, porque ellos cada día se levantan para hacerle frente no solo a la pandemia, sino también a aquellos que los critican y desmerecen su trabajo. Es fácil criticar, juzgar o apuntar con el dedo, pero es más difícil ver como tu hijo sale de casa, orgulloso del uniforme que porta, con la esperanza de aportar su granito de arena para ayudar a combatir esta enfermedad. Como madre y familia de un policía me siento orgullosa del uniforme azul, porque aunque para muchos sea poco o nada lo que los policías hacen, para mí y para muchos realizan un gran y excelente aporte a la sociedad. Con fervor te digo hijo mío, “ERES UN HEROE!!”, no lo dudes, no sientas temor, porque siempre estaremos contigo y te cuidaremos, así como tú nos cuidas a nosotros y al resto de la sociedad, sin importar las adversidades que debas pasar y afrontar. Hijo, hoy te digo “GRACIAS” porque sé que tú y tus compañeros lo dejaran todo. VAMOS POLICIAS DE JUJUY!!, ESTA BATALLA LA GANAMOS ENTRE TODOS!!.

