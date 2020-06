CONCEJALES SE REUNIERON CON EMPRESARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

Por su parte, el concejal Roberto Brizuela afirmó que “citamos a los empresarios para nos comuniquen e interioricen de las problemáticas que están pasando. Se planteó un trabajo continuo a través de una mesa laboral para darle una solución al transporte en Jujuy. Esta situación no sólo es de Jujuy, sino que es regional, es el interior el que más está sufriendo en estos momentos. El transporte realmente es desproporcional en el tema de los subsidios, la mayor parte se lo lleva lo que es AMBA, Ciudad de Bs. As. y Capital Federal y en la interior llega el 10% del total de los subsidios nacionales. Entonces ahí surge el tema central, en las provincias no alcanzan”.