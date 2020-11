CONCEJO DELIBERANTE CAPITAL : ENTREGA DE MINUTA POR 10° ANIVERSARIO DEL REFUGIO TRANSITORIO “UN LUGAR DE ESPERANZA”

Concejales hicieron entrega de la Minuta N° 19/2020, que declara de Interés Municipal el 10° Aniversario del Refugio Transitorio "Un Lugar de Esperanza" a cargo del equipo de voluntariado "Grupo Resiliencia".

La entrega del dispositivo legal se concretó esta mañana y estuvieron presentes el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, la concejala impulsora de la iniciativa, Patricia Moya; la Directora de Paridad de género, Raquel Nadal y la conductora del refugio Cecilia Lasserre.

Al respecto, la concejala Patricia Moya manifestó que "hoy estamos cumpliendo con la entrega de la minuta de declaración por el aniversario de 10 años del hogar refugio Nueva Esperanza, que lo conduce la señora Cecilia Lasserre y también se articula con el municipio de la capital, a través de la dirección de Paridad de Género”.

En este sentido, agregó: “toda esta lucha que también queremos nosotras como mujeres y como institución del Concejo Deliberante poder apoyar, prevenir, promocionar todos los derechos de las mujeres. En ese sentido, es un honor para nosotros y un agradecimiento a esta institución que hacen esta labor sin día ni horario, solo el compromiso durante 10 años y por muchos más".

Más adelante, la legisladora comunal añadió que “el Concejo Deliberante acompañando estás actividades, está es una más en la semana de la no violencia contra la mujer, y la idea es poder articular desde el concejo una campaña por mes, porque no es únicamente un 25 de noviembre o un 8 de marzo, la lucha es todo el año".

Por su parte. la encargada del refugio, Cecilia Lasserre, agradeció al Concejo Deliberante, “hoy nos acompañaron concejales a nosotros, este es un refugio para personas víctimas de violencia de género, estamos contentos por estos 10 años, cuando nosotros salimos no había visibilidad de la violencia, no existía el 144, no había organismo para la mujer, no había nada”.

Este voluntariado – continuó Lasserre- ha dado su fruto, ya que hoy existen más refugios en la provincia, nos encanta. Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, contáctense con nosotros a este número 3385964444 y las vamos a traer aquí, van a estar cuidadas, tenemos una guardia policial femenina y vamos a ver como salimos adelante”, finalizó.





