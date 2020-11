UNJu : La Secretaría de Economía Popular y la Facultad de Ingeniería de la UNJu lanzaron el “Concurso de Innovación de la Facultad de Ingeniería - FI INNOVA”

La Secretaría de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la provincia de Jujuy y la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) lanzaron el “Concurso de Innovación de la Facultad de Ingeniería - FI INNOVA”, que busca la generación de proyectos que incorporen tecnología en emprendimientos de la Economía Popular con el objetivo de concretar y fortalecer las capacidades de emprendimientos socio – productivos. La inscripción al Concurso para los titulares de cada proyecto, que deberán ser estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, podrá realizarse desde el próximo lunes 16 de noviembre de 2020 y hasta 28 de febrero de 2021, a través de un formulario web que estará habilitado en la página web www.fi.unju.edu.ar/innova. El premio para los equipos ganadores será $ 50.000.

La presentación y lanzamiento del “Concurso de Innovación de la Facultad de Ingeniería - FI INNOVA” tuvo lugar el martes de 10 de noviembre en la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) y estuvo presidido por el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Dr. Exequiel Lello Ivacevich; el Secretario de Economía Popular, Ing. Rubén Daza; el Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, José Francisco Rossetto; y el Decano de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Mg. Ing. Gustavo Lores. Asimismo, participaron del evento, el Vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Luis Alejandro Vargas; la Secretaria de Ciencia y Técnica, Dra. Julia Santapaola; y la Secretaria Administrativa, Esp. Lic. Estefanía González. El Concurso busca promover la interrelación entre producción y educación para generar competencias en estudiantes avanzados y egresados mediante la asistencia técnica a productores y emprendedores de la Economía Popular a fin de mejorar sus procesos productivos y de comercialización. El certamen se enmarca dentro del Programa Regional de Emprendedorismo e Innovación en Ingeniería (PRECITyE) y el Programa Educación y Producción de la Secretaría de Economía Popular.

El Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Dr. Exequiel Lello Ivacevich, explicó la propuesta generada entre la Secretaría de Economía Popular y la Facultad de Ingeniería de la UNJu que permitirá la vinculación de la comunidad universitaria al sector productivo de la provincia mediante el desarrollo de proyectos de innovación que serán evaluados y luego premiados con $ 50.000 a los seis mejores proyectos que se presenten, “convocamos a los estudiantes a participar no sólo por el premio sino por al aporte que van a hacer a la economía de Jujuy y obviamente por la formación que genera la vinculación con el sector productivo en un momento en que se estudia que también eso permite advertir vocaciones, oportunidades y preferencias de ese estudiante para cuando pueda salir al escenario laboral en el que podrá tener una visión más clara de hacia dónde quiere ir”. En ese sentido, hizo referencia al campo de la economía del conocimiento y la necesidad de profesionales para el mismo, “a nivel nacional hay un déficit anual de 7.000 programadores en el sector de la economía del conocimiento con lo cual hay una gran oportunidad sobre todo para las carreras vinculadas a la ingeniería, y obviamente este proyecto tiene que ver con agregar tecnología a proyectos de la economía popular pero además esas tecnologías pueden estar vinculadas con el sector del servicio del conocimiento, por lo que no sólo puede significar integrarse como empelados en empresas sino además poder generar su star taps y desarrollarse, y para ambas agendas, el Ministerio está desarrollando un política pública específica”, afirmó y para lo cual “el año que viene seguramente a través de la Escuela de Desarrollo Económico y Productivo (EDEP), que es una escuela totalmente virtual y gratuita de pequeños cursos, también vamos a tener una orientación para acercar ese mundo a todos nuestros estudiantes para que puedan obtener esa oportunidad que es creciente, y que es el sector de la economía que no ha dejado de crecer en Argentina y en el mundo”.

Asimismo, el Decano del a Facultad de Ingeniería de la UNJu, Mg. Ing. Gustavo Lores, hizo saber que el “Concurso de Innovación de la Facultad de Ingeniería - FI INNOVA” consiste en la presentación de proyectos que permitan mejoras vinculadas con la tecnología en emprendimientos productivos de la Economía Popular, y donde los estudiantes y profesionales participantes “finalizado el proyecto, van a poder ver en la práctica cómo se implementa y los resultados reales que tienen en mejorar la calidad de vida de las familias que están con ese emprendimiento”. En ese marco, el Ing. Gustavo Lores agradeció a la Secretaria de Economía Popular, “nuestros alumnos y alumnas van a tener la oportunidad de presentar su proyecto, aportar los conocimientos que el Estado a través de la Universidad Nacional les brinda para que productores de Jujuy puedan mejorar en alguna medida el valor agregado que le ponen a sus productos”.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, José Francisco Rossetto, se refirió a la iniciativa desde el área que preside, “nosotros desde la Secretaría aportamos con nuestro equipo a ponernos a disposición de toda esta articulación en el caso de que por cuestiones puntuales necesiten ver cómo se baja eso a la industria, determinados procesos”, indicó. Además, hizo saber de la colaboración estrecha con la Facultad de Ingeniería “a través del Ingeniero Lores estamos siempre vinculados en cosas que tienen que ver con el futuro, tenemos muchísimas cosas para hacer y en concreto con el sector de la economía del conocimiento, que es un área muy requerida por las empresas en estos momentos así que no tenemos que dejar pasar esta oportunidad y trabajarla en conjunto”, destacó.

Para conocer las bases y condiciones, la agenda de actividades a desarrollarse, y formulario de inscripción del “Concurso de Innovación de la Facultad de Ingeniería - FI INNOVA”: https://www.fi.unju.edu.ar/innova

Para volver a ver el Lanzamiento del “Concurso de Innovación de la Facultad de Ingeniería - FI INNOVA”: https://es-la.facebook.com/ProduccionJujuy/videos/903336607072496/

