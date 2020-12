Cantando 2020: quién es la nueva pareja eliminada

En la gala de este martes el jurado tuvo que elegir entre las parejas de Agustín Sierra y Luisa Albinoni cuál abandonaba el certamen.

En una nueva gala llena de emociones, el Cantando 2020 sumó este martes una nueva pareja eliminada. Es la de Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez, quienes perdieron frente a Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi.

Ocurrió luego de que ambos llegaran a la final del Súper Duelo, que contó con la particularidad de que la votación final no estuvo en manos del público, sino del jurado.

Para esta nueva ronda del Cantando 2020 se distribuyó a las parejas en un cuadro en el que se enfrentaron la de mejor promedio acumulado con la peor, la de segundo mejor promedio con la segunda peor, y así sucesivamente.

Las parejas se enfrentaban entre sí y, tras escucharlos, el jurado -que incorporó a Fátima Flores para que sean un total de cinco miembros y así evitar empates- debía elegir al mejor. El que perdiera seguiría avanzando en el temido cuadro.

En la semifinal que se llevó a cabo el lunes Agustín “Cachete” Sierra fue el que obtuvo la peor consideración. Mientras que en la de este martes Luisa Albinoni perdió frente a las parejas de Charlotte Caniggia y de Jey Mammon, teniendo así que enfrentar al actor en la final.

Luego de que el ex “Chiquititas” y la ex vedette interpretaran respectivamente los temas “Rock and Roll y fiebre” y “Arrancame la vida”, el jurado se inclinó por unanimidad para el lado del joven. Asimismo, todos la despidieron con un aplauso y la felicitaron por haberse animado a participar en el certamen a su edad.

“Es difícil contenerme con todas las cosas hermosas que me dijeron. Esta pista me dio una gran felicidad”, respondió ella, con la voz entrecortada.

