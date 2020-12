UNJu : Ingeniería Industrial: Tesis que estudió el recambio de unidades y diseñó un plan de mantenimiento preventivo para una empresa de transporte de Jujuy

Con el título "Programa de recambio de unidades y desarrollo de un Plan de Mantenimiento preventivo para una empresa de transporte de pasajeros de media distancia", Fermín Guillermo Cabana defendió su Trabajo Final correspondiente a la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) el 27 de noviembre pasado. Su investigación consistió en el análisis de reemplazo de unidades y el diseño de un plan de mantenimiento preventivo en una empresa de transporte de pasajeros de la provincia de Jujuy, que además contempló temas relacionados a logística, inventario y mejoras.

Sobre esta instancia de finalización de carrera, el nuevo graduado Ingeniero Industrial Fermín Guillermo Cabana de 25 años de edad y de la ciudad de San Salvador de Jujuy, manifestó su satisfacción expresando que se trata de “una sensación muy linda haber logrado el objetivo, sentir que el esfuerzo valió la pena pero sin duda la mejor parte es saber que hice sentir orgullosos a mis padres, que son los que siempre se la jugaron por mí”. Y adelantó, “de aquí en más espero conseguir un trabajo estable, y seguir aprendiendo sobre diversas áreas, particularmente las asociadas a finanzas”.

La Tesis fue dirigida por las docentes Ing. Claudia Valdiviezo Corte e Ing. Claudia Etchart, y según explicó el Ingeniero Cabana, su Trabajo Final buscó además de desarrollar un plan de mantenimiento preventivo, “definir un modelo que optimice las decisiones de reemplazo de unidades en una empresa de transporte de pasajeros en colectivos de media distancia”. En cuanto a los resultados alcanzados, detalló que “si bien Mantenimiento es un proceso de apoyo, su correcto funcionamiento contribuirá en gran medida a garantizar un correcto servicio de transporte, lo que se traducirá en mejor imagen y mayor rentabilidad, por lo que es esencial la generación de información documentada, ya que la toma de decisiones debe ser siempre basada en evidencia”; así también, entre sus conclusión indicó que “es fundamental el establecimiento y uso de indicadores de gestión para asegurarnos que el Plan de Mantenimiento Preventivo está dando los resultados esperados, y si no es así, para entender dónde está la causa del problema”; “es necesario definir criterios que permitan hacer cálculos para estimar el momento óptimo de reemplazo de cada unidad, ya que si bien es probable que el verdadero momento ideal sea diferente al calculado, la diferencia temporal entre uno y otro no será nunca demasiado grande”, afirmó; a la vez que advirtió, “aunque las propuestas de mantenimiento preventivo y reemplazo de unidades enunciadas en este trabajo arrojan un saldo monetario positivo, no hay que olvidarse que habrá aspectos cualitativos que son igual o más importantes, y que también se verán beneficiados, tal es el caso del ambiente laboral, la imagen de la empresa, etc”.

Así también, el Ingeniero Cabana valoró la posibilidad de la aplicación de su propuesta, “algunos de los beneficios que obtendrá la empresa serán una mayor rentabilidad, aumento en la calidad del servicio brindado al cliente, un mejor ambiente laboral, entre otras”.

Al recordar su trayecto por la Facultad de Ingeniería, el nuevo graduado dijo, “conocí la carrera por una de mis hermanas que la estudian en Tucumán, y la terminé eligiendo por la variedad de herramientas que ofrece, tanto para la búsqueda de un trabajo en relación de dependencia como para el emprendimiento de un negocio independiente, y fue una etapa hermosa, con matices como todo pero con un aprendizaje inconmensurable, no solo académico”, y añadió, “considero que lo más importante fue que despertó en mí las ganas de seguir adquiriendo conocimientos constantemente, ya sea con educación formal o con aprendizaje autodidacta”.

Y alentó a quienes están considerando estudiar la carrera Ingeniería Industrial, “les aconsejaría que se animen porque es una carrera maravillosa que da un montón de oportunidades, y me gustaría animar a los chicos a que se involucren tanto en la política universitaria, a través de alguna agrupación, como también en la delegación de estudiantes de sus respectivas carreras, ambas experiencias son muy enriquecedoras”.

