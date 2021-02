UNJu : La Facultad de Ingeniería celebró su Primer Acto de Colación por el año 2021

La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) celebró el viernes 19 de febrero su Primer Acto de Colación del año, en el que 36 (treinta y seis) egresados y egresadas de carreras de pregrado, grado y posgrado recibieron sus diplomas.

El Acto estuvo presidido por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Lic. Rodolfo Tecchi; el decano de la Facultad de Ingeniería (FI), Mg. Ing. Gustavo Lores; y el vicedecano Facultad de Ingeniería (FI), Ing. Alejandro Vargas; asimismo estuvieron presentes la secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería, Ing. Graciela Lazarte; la secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ingeniería, Dra. Julia Santapaola; y la secretaria Administrativa de la Facultad de Ingeniería, Esp. Lic. Estefanía González.

El Acto de Colación se desarrolló en el Anfiteatro de la Facultad de Ingeniería de la UNJu de manera presencial para los egresados, y se transmitió en vivo a través de internet. El programa del Acto contempló la recepción de Autoridades, la entonación del Himno Nacional, las Palabras de las Autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y de la Facultad de Ingeniería, la toma de juramento a los egresados a cargo del Decano de la Facultad de Ingeniería, Palabra a cargo de la egresada con el mejor promedio de la Colación Ingeniera Industrial Sabrina Micaela Arce Cejas, y la culminación del Acto.

Conforme al programa, el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Lic. Rodolfo Tecchi, se dirigió a los egresados, “este es un nivel formativo en el cual no nos despedimos sino que para siempre forman parte de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy, no sólo porque participan activamente en instancias de decisión institucional como egresados y graduados sino porque uno siempre mantiene los lazos con la comunidad universitaria y además la Facultad de Ingeniería les va a ofrecer una cantidad de posibilidades de seguir perfeccionándose y seguir trabajando para mejorar el desempeño de cada una y cada uno de ustedes”, expresó. A su turno, el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, Mg. Ing. Gustavo Lores manifestó su alegría por la culminación de la instancia formativa universitaria con una ceremonia realizada de manera presencial bajo los protocolos de bioseguridad correspondientes que posibilitaron la presencia solamente de los egresados que recibieron sus diplomas, “fue muy emotiva por las circunstancias en un anfiteatro con 36 sillas para los egresados que recibían sus títulos, y los familiares esperándolos en la puerta de la Facultad”, y añadió, “son chicos que se han recibido a fines del 2018 que por las circunstancia no pudieron recibir sus diplomas en mano el año pasado, y ahora concretamos esa entrega”. Por último, el Decano de la Facultad de Ingeniería expresó, “estamos muy contentos de haber podido realizar un acto presencial nuevamente en nuestra casa con la participación de cuatro agentes sanitarios de la Universidad Nacional de Jujuy que nos cuidan en todo momento ahora en el retorno gradual que estamos haciendo a la presencialidad y en un acto en el que cerramos una etapa que es la de mayor alegría que puede tener la Universidad que es cuando entrega los diplomas”, puntualizó.

Con el promedio más alto de esta Colación de 8.81 puntos, la Ingeniera Industrial Sabrina Micaela Arce Cejas tomó la palabra en representación de los egresados y egresadas, “esta instancia marca el fin de una etapa, donde esperamos recibir este título para poder decir que lo logré, y estoy feliz porque sé que mis compañeros están emprendiendo trabajos independientes así que creo hablé en nombre de todos porque la mayoría de la colación fueron mis compañeros de carrera con quienes compartimos mucho momentos”, hizo saber. La flamante Ingeniera Sabrina Micaela Arce Cejas que actualmente se encuentra trabajando en el área de Planificación y Mantenimiento de Planta en la empresa Minas Pirquitas, alentó a quienes se encuentran cursando, “busquen un grupo de compañeros que los lleven hacia adelante, que los ayuden en ese momento donde uno necesita ese empujón y mucha dedicación, se trata de tener constancia y a veces el tropezar tiene que servir para aprender, este es el momento para aprender y cometer errores ya cuando uno termina la carrera, como profesional ya no están permitidos y tenemos que tener todas las herramientas con nosotros”, afirmó, y animó a generar una red de contactos interdisciplinar.

Entre otros egresados y egresadas, la Analista Programadora Universitaria Haydee Abigail Morón, expresó que vivió el acto con “una mezcla de sentimientos muy lindos, es emocionante y un honor ser egresada de la Facultad de Ingeniería, fue una experiencia única y muy linda”. En ese sentido instó a los estudiantes y aspirantes a que “si tienen la posibilidad de culminar algún tipo de preparación académica, estudiar de alguna manera que lo hagan, no bajen los brazos, que se esfuercen porque pueden llegar lejos si así se lo proponen”.

Así también, el Analista Programador Universitario Ariel Facundo Alavar, contó, “tuve la suerte de compartir con Abigail la secundaria y carrera acá así que estoy muy contento por el recibimiento de título y no me quiero olvidar de un compañero que se recibió y debería haber estado en este acto pero los momentos de la vida así no lo quisieron por lo que le quiero mandar un beso muy grande a Brian Yurquina, también Analista Programador Universitario”. En ese marco, el APU Facundo Alavar hizo saber de la importancia de formarse en carreras vinculadas a la informática, “quiero agregar también el sentimiento que tengo por esta linda carrera que me encontré por circunstancias de la vida, y quiero alentar a cualquiera que quiera animarse a estudiar alguna carrera referida a la informática o la programación, que no se van arrepentir en ningún momento, yo a pocos meses de haberme recibido ya estaba inserto en el campo laboral y la verdad es que necesitamos muchos profesionales más, así que quiero alentarlos a todos a no bajar los brazos, a seguir que se puede porque es una hermosa carrera”.

Recibieron sus diplomas, los siguientes egresados:

TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PERFORACIONES

Rubén Eduardo Gómez

TECNICO UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA TIERRA

Héctor Marcelo Claros

ANALISTA PROGRAMADOR UNIVERSITARIO

Judith Marcela Alancay

Ariel Facundo Alavar

Guillermo Sebastián Buczek

Sandra Mabel Bustamante

Ángel Cruz

Andrea Florencia Delgado

Haydee Abigail Morón

Ariel Ortiz

Emmanuel Gonzalo Prieto

Raúl Daniel Sosa

Martín Nicolás Teseira

Emilce Micaela Torrez

LICENCIATURA EN CIENCIAS GEOLÓGICAS

Patricia Ángela Zonca

LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Mónica Daniela Godoy

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Sabrina Micaela Arce Cejas

José Luis Arroyo

Julio Alberto Canavire

David Edgardo Gaspar

Ivana de los Ángeles Fernández

Cintya Magalí Figueredo

Carolina Alejandra Paredes

Gustavo Ismael Pérez

Jairo Augusto Ponce

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Mercedes Isabel Castro

Sergio Gabriel Roldán

Bruno Ismael Soruco

INGENIERÍA QUÍMICA

Abel Ricardo Lozano

María Rodríguez

INGENIERÍA DE MINAS

Leonardo Fabián Lamas

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA

María Irene Lamberti

Ana María Molouny

LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA

Adriana Marisol Acosta

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

María Gabriela Oddone

DOCTORADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Ana Laura Mosso

Para volver a ver el Primer Acto de Colación de 2021: https://es-la.facebook.com/fiunju/videos/231469798619888/

