Ingeniería de Minas: Tesis que trabajó en la optimización del sistema de drenaje de aguas de mina de un establecimiento minero subterráneo

José Francisco Fernández

defendió su Trabajo Final titulado "Optimización del sistema de drenaje de aguas de mina, de sector denominado Pique Inferior (subterráneo) en Mina El Aguilar, perteneciente a la compañía Minera Aguilar S.A.", correspondiente a la carrera Ingeniería de Minas de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Su Tesis consistió en “un estudio para la optimización del sistema de drenaje de la Compañía Minera Aguilar S.A. (CMASA) y se centró en reemplazar el sistema de bombeo, que actualmente tiene la compañía en su mina subterránea, por componentes más modernos y que a la larga resultarían económicos”.

La defensa de la Tesis tuvo lugar el pasado 19 de febrero y la misma estuvo dirigida por el Ing. Santos Quiroga. El nuevo graduado Ingeniero de Minas José Francisco Fernández de 32 años de edad, expresó su alegría por la culminación de carrera, “significa el cierre de la etapa más linda de mi vida, el poder concluir algo que inicié con mucho entusiasmo y con grandes sueños, y ahora ser legalmente profesional universitario, un Ingeniero de Minas”. Además, hizo saber del estímulo para todo su entorno familiar siendo él el sexto de doce hermanos, “significa darle una alegría a mis padres, Juan y Edith, y hermanos, quienes tanto me apoyaron, y particularmente espero que este logro motive a mis hermanos y amigos que aún continúan estudiando para que cierren ese ciclo”, apuntó. El Ing. Fernández actualmente se encuentra trabajando en la Compañía Minera Santa Cruz con roster de trabajo de 28x28, en la provincia de Santa Cruz.

En cuanto a la realización de su Trabajo Final, el Ing. José Francisco Fernández explicó que el objetivo principal fue “optimizar técnica y económicamente el drenaje de agua de la mina subterránea de CMASA, a partir de dimensionar un nuevo sistema de bombeo (y todos sus elementos) que reemplace al actual”, basado en “la importancia de evacuar el agua natural en una mina subterránea, ya que si no se posee un sistema de drenaje óptimo se puede producir la suspensión de las tareas mineras y hasta la inundación y cierre de la mina”, y entre las principales alternativas, “se planteó un sistema con estaciones de bombeo”.

En cuanto a las conclusiones alcanzadas, indicó “que un cambio total para los elementos de un nuevo sistema de drenaje de 3 estaciones (bombas, tuberías, desarrollos mineros, infraestructuras metálica y de hormigón) era una inversión demasiado costoso y no llegaba a amortizarse en el período de vida actual de la mina subterránea (4 años en el momento del desarrollo del trabajo); en cambio, la mejor propuesta desde el punto de vista técnico y económico, es aquella en la que se mantienen parte de las instalaciones del actual sistema de bombeo con la adición de elementos sólo para una nueva estación de bombeo, y esta segunda alternativa presenta una inversión inicial mucho menor”, detalló.

En ese marco de desarrollo, se refirió también al valor de su investigación y trabajo para otras compañías mineras similares, que se trata de “un trabajo de ampliación de información técnica específico desarrollado para una compañía minera, que podría ser utilizado como base para la optimización de sistemas de bombeos en otras compañías mineras, y en la propia CMASA se puede llevar a cabo mi trabajo pero actualmente y como es de público conocimiento, la misma entró en un período de stand-by y cierre”.

Al referirse a su ingreso a la Facultad de Ingeniería, el flamante Ingeniero de Minas José Francisco Fernández recordó, “fui alumno de la Escuela de Minas, elegí la orientación de minería y también cursé una tecnicatura minera en el terciario que antes dictaban en el establecimiento, allí obtuve experiencias e información a partir de mis profesores, que también enseñaban en la Facultad de Ingeniería, y fueron ellos quienes me infundieron el interés por la carrera”. “Uno de ellos fue el Ing. de Minas Carlos María Navarro quien falleció ya hace un par de años, un excelente profesor, siempre nos invitaba y nos hablaba de la Facultad y de la minería con mucha pasión, y otro profesor que incidió mucho fue el Ing. Oscar Huertas, siendo también profesor en la Escuela de minas, me transmitió su interés por la minería”, resaltó. Así también, compartió que siempre fueron de su interés los trabajos “en lugares inhóspitos como en los que se encuentran emplazados la mayoría de las minas, y el poder trabajar con "rosters", es decir regímenes de trabajo (7x7, 10x10, 14x14)”.

Al mirar hacia atrás, valoró su etapa universitaria en la Facultad de Ingeniería de la UNJu “como la más fructífera de mi vida”, relatando que por motivos económicos no fue a estudiar a otra provincia, “para Ingeniería de Minas, la mayoría se va a estudiar a la universidad de San Juan, pero no ingresé sino después de 4 años de egresar del secundario, encontrándome con un ambiente de estudiantes menores que yo, muchos de los cuales posteriormente serían mis amigos”, contó. Entre los desafíos que afrontó, “en el largo tiempo que pasó desde que egresé del secundario se me olvidaron muchos conceptos matemáticos necesarios para el ingreso lo cual me obligó a estudiar hasta altas horas de la noche desde el día uno en que realicé mi inscripción, en las oficinas que anteriormente se encontraban en calle Gorriti; luego en el primer año conocí a la mayoría de mis amigos, de diferentes carreras, al ser un ciclo común, que fue el año más difícil de todos en cuanto a lo académico, el ritmo y el nivel de las materias te obligaba a estudiar todo el día, y con el avance de los años en la carrera, se empiezan a cursar materias más específicas de la carrera, lo que hace más interesante el cursado, y cuando terminé de cursar la carrera, conseguí paralelamente trabajo, esto hizo que me retrase unos años en realizar y terminar mi trabajo final”, señaló. Entre otras actividades realizadas durante su etapa universitaria, hizo saber de su participación en “una agrupación estudiantil que me sirvió para conocer buena gente y distraerme un poco de la vida académica, también tuve un paso por Tutorías donde conocí grandes estudiantes y pude aportar mi experiencia hacia los eventuales ingresantes, y formé parte del Consejo Académico, donde aprendí muchos sobre los trámites y funcionamiento de la Facultad”.

Además, dijo “me quedo con grandes experiencias y amistades durante mi tránsito, desde compañeros hasta profesores y ordenanzas, amigos de distintas carreras, profesores de materias generales y de materias especificas como los Ing. Rosado, Quiroga, Hopkins, Ivanovich, Huertas, Quispe, la Dra. Farfán, los Geólogos Cabrera y Rojo, el popular "Don Ramos" quien es ordenanza de INTEMI, donde pasábamos la mayor parte de nuestras horas”, valoró. “Cada parcial, practicas, finales, fueron desafíos que esperaba mucho por el hecho de que si los realizábamos bien, significaba descontar una materia del Plan de estudios”, relató.

Por otro lado, hizo saber de la importancia de la Beca Bicentenario para la realización de sus estudios, la cual obtuvo al ingresar a la carrera, “la mantuve todo el tiempo que duraba, y fue una ayuda muy importante debido a que era un buen monto de dinero que te entregaba, y permitía dedicarte exclusivamente a estudiar”, por lo cual “siempre estaré agradecido de la ayuda del Estado tanto en becas como en la Educación Pública y gratuita, soy el producto final y la prueba de la importancia de ello”, sostuvo. Asimismo, contó que en sus tiempos libres se dedicaba a trabajar en la construcción.

Al preguntársele por recomendaciones para futuros ingresantes a la carrera Ingeniería de Minas, djo, “que se animen a continuar con cada cursada y cada final, por más que les toca trabajar porque es muy común que las empresas te contraten antes de estar recibido, la diferencia entre tener y no un título es muy grande en el campo laboral, por más que tengas años de experiencia”, aseguró; “los sitios de trabajo y la compañías mineras son de primer nivel en cuanto a productividad y seguridad, es una experiencia única poder trabajar en ellas y los ambientes naturales donde se encuentran las minas son espectaculares, lugares que valen la pena conocer y más siendo ingenieros”, alentó.

