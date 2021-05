Andrea Meza se convirtió en Miss Universo 2021

(Foto: Instagram / @missmexico_mx)

Andrea Meza, la representante mexicana en el certamen Miss Universo 2021, se alzó con la corona que la distingue como la mujer más bella e inteligente “del universo”.

Con esta hazaña, la originaria de Chihuahua, de 26 años, se convierte en la tercera mexicana en conseguir el triunfo en el emblemático concurso internacional, siendo Lupita Jones, en 1991, y Ximena Navarrete, en 2010, sus antecesoras en ganar el certamen.

En el evento celebrado en el icónico hotel y casino Hard Rock, en Florida, Andrea Meza se convirtió en la primera Miss desde 2019, cuando la sudafricana Zozibini Tunzi fue coronada, siendo que en 2020 las restricciones derivadas de la pandemia global no permitieron que se realizara el esperado concurso internacional.

Tras una ceremonia de tres horas en el que amenizó musicalmente el puertorriqueño Luis Fonsi, Andrea Meza se impuso ante Miss Brasil, Julia Gama, quien quedó en segundo lugar; y Miss Perú, Jancik Maceta.

La última fase del concurso estuvo protagonizada por Kimberly Jiménez Rodríguez; de República Dominica; Janic Maceta del Castillo; de Perú; Juliana Gama, de Brasil y Adline Castelino de India.

Cada una de las concursantes tuvo que contestar una pregunta en cuestión de segundos. Al momento de tomar el micrófono, Andrea Meza se le cuestionó una forma de proteger a las personas en medio de la pandemia de COVID-19.

La mujer de Chihuahua señaló que, antes de que todo hubiera pasado, ella habría puesto a todo el mundo en cuarentena, “porque perdimos tantas vidas y no podemos perder más por eso”.

En una segunda oportunidad de cautivar a los jueces y al mundo, Andrea Meza habló acerca de los estereotipos: “Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada y así como hemos avanzado como sociedad también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no solamente radica en cómo nos vemos, para mi la belleza radica en el alma, en el espíritu y los valores. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”.

“Nada es más importante que tu salud y la de tus seres queridos”, declaró Adline Castelino acerca de la crisis sanitaria que se vive en la India.

A pesar de que el certamen de belleza sufrió un retraso por la pandemia de COVID-19, Andrea Meza fue una de las 74 misses que participó en la contienda.

El primer corte de 21 participantes se hizo después de que las misses desfilaron en traje de baño. La chihuahuense de 26 años logró pasar la primera ronda al cautivar a los jurados.

“Hola, mi nombre es Andrea Meza, soy Miss México, vengo de una ciudad que se llama Chihuahua y crecí con una familia muy grande, me encanta estar rodeada de mi familia. También trabajo en la oficina de turismo de mi ciudad. Me veo como embajadora de derechos humanos, quiero que los jóvenes luchen por sus derechos”, declaró en un clip la representante mexicana.

Tras su presentación, Andrea Meza deslumbró al público al modelar con un bikini color amarillo, mismo que había usado en las preliminares. La presentación de la mexicana la hizo pasar entre las finalistas.

Tiempo después, tocó el traje de noche y la mexicana se enfundó en un vestido color rojo con más de 40 mil cristales, con un diseño único y espectacular. Los pasos de Andrea estuvieron caracterizados por la elegancia, la firmeza y seguridad.





