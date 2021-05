El terrible error que cometió Claudia Fontán en la noche coreana de Masterchef Celebrity

Llegó otro jueves de última chance a Masterchef Celebrity. En esta ocasión el desafío vino desde muy lejos: los participantes debían preparar platos típicos de la gastronomía coreana. Y, como era de esperarse, se toparon con varios problemas.

La Gunda presentó un plato conocido como Bibimap y otro llamado Kot-Cho-ri kimchi. "Yo le puse todo lo que estaba en la receta", afirmó la actriz, pero luego se dio cuenta de que se había olvidado de una de las salsas.





"Se te pasó la mano de dulce. La receta no tenía cantidades y me parece que hay un exceso de azúcar y miel. Están correctas las cocciones del bibimap, pero no siento el sésamo y falta la salsa que es lo que cierra el sabor. Es un arroz con verduras, carne y huevo. La diferencia son los condimentos, el sazón, la salsa que le falta", le indicó Damián Betular a Claudia Fontán.





Donato de Santis coincidó en que la falta de la salsa era un error grave: "Los sabores son estables, pero le falta un punch. Le falta la salsa que es fundamental porque marca la diferencia, que acá no está".





Marina Lis Ra, la cocinera invitada del día de la fecha, explicó que la ausencia de la salsa era problemática porque se trataba de uno de los condimentos más importantes de la cocina coreana. "La gastronomía coreana se basa en un equilibrio en todos los sabores, acá hay picante..., pero lo dulce está demasiado arriba. Parece un macaron de Betular", planteó entre risas.





