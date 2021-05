Luego de dos años y medio de silencio, Juan Darthés volvió a hablar con la prensa tras ser encontrado por el equipo de Domingo Espetacular (Record TV), de la televisión brasileña. El actor buscado por la Interpol habló de cómo se encuentra en su país natal, donde no posee extradición y fue acusado formalmente por estupro el pasado abril a causa de la denuncia que le hizo Thelma Fardin en 2018, y se mostró agradecido por poder defenderse ante la Justicia de allí.

El equipo de investigación del programa de TV siguió al artista de 56 años de edad, que pasa sus días junto con su familia entre dos departamentos que posee en Sao Paulo y Río de Janeiro. En esta última ciudad, el periodista Roberto Cabrini se contactó con él a través del portero eléctrico de su edificio y una llamada telefónica.

Tras explicarle lo mucho que quería poder contar con su testimonio, el cronista brasileño reveló que Darthés accedió a contestar una sola pregunta. "Las acusaciones contra usted son extremadamente graves. En este momento, usted está denunciado por la Justicia brasileña por crímenes de estupro contra Thelma Fardin, y otras tres actrices que dicen que sufrieron abuso sexual de su parte: Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos", expresó Cabrini, para luego pedirle al actor un descargo al respecto.

"Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme", fue lo primero que respondió Darthés, que no hablaba con la prensa desde diciembre de 2018, cuando le brindó una entrevista a Mauro Viale horas después de la histórica conferencia de prensa de Actrices Argentinas en la cual Fardin dio a conocer su versión sobre lo ocurrido en Nicaragua en 2007, durante una gira de Patito Feo.

"Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", sostuvo el exprotagonista de Dulce Amor.

"No hice nada de lo que me acusan. Soy inocente. Fue mucho, mucho tiempo de injusticia, viendo sufrir a mi familia. En verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Gracias a Dios, hoy estamos más fuertes y unidos que nunca", aseguró Juan Darthés en su descargo hecho en portugués, involucrando así a su esposa, María del Carmen Leone, y a sus dos hijos, Gianfranco y Tomás.

Cómo vive Juan Darthés en Brasil

Domingo espetacular comprobó que el actor acusado de abuso sexual reside en un barrio de gente adinerada cercano a la playa Barra da Tijuca, y el valor de su departamento ascendería a los seis millones de reales.

El programa siguió a Darthés y a su familia con cámaras ocultas, con las que corroboró que estos llevan adelante una vida completamente normal.

Se los pudo ver a Juan y a su pareja haciendo caminatas por la playa y disfrutando de una tarde en el balcón, como así también a uno de los dos hijos junto con su padre yendo a comprar un teléfono celular y almorzando en un restaurante.

A su vez, Roberto Cabrini afirmó que Darthés viajó a San Pablo en avión durante el curso de la investigación que realizó, y que se hospedó en el complejo Central Park Flat Jardins, donde tiene otro departamento.

JUAN DARTHÉS EN BRASIL (FOTO: RECORDTV / DOMINGO ESPETACULAR / LEANDRO SANT'ANA)

El abogado brasileño de Juan Darthés apuntó contra Thelma Fardin

Luiz Antonio Nazareth, abogado de Juan Darthés en Brasil, también habló con el mismo programa, y aseguró que su representado es inocente, brindando declaraciones similares a las que en algún momento ha hecho Fernando Burlando.

"Él no es un fugitivo en Brasil, es un ciudadano. Actuó como actuó en Argentina durante muchos años y regresó a su país natal. E informamos gratamente a la Policía Federal que él se encontraba a disposición de la Justicia brasileña", dijo el jurista con respecto a la alerta roja de la Interpol.

"Pretendemos probar la inexistencia de pruebas para la acusación y y que no aconteció lo dicho por la supuesta víctima", aseguró Nazareth con respecto a la denuncia de Thelma Fardin.

"La verdad es que él evitó ese contacto con Thelma Fardin, y no sabemos por qué estas denuncias surgieron y crecieron. Él niega de manera vehemente todas las acusaciones y lo vamos a comprobar", sentenció el abogado de Darthés.

L.L.

