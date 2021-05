Virginia Lago contra Thelma Fardin

Juan Darthés rompió el silencio que sostuvo durante 3 años en el programa de televisión brasileño "Domingo Espetacular" en Record Tv. Hace una semana se conoció la noticia de que el actor podría ser juzgado finalmente en Brasil, pese a que el delito del que se lo acusa se cometió en Nicaragua. Enfrenta cargos de estupro agravado, a raíz de la denuncia de la actriz Thelma Fardin.

"Buenas noches. Solo quiero decir que, finalmente, podré defenderme. Desde el comienzo que estoy a disposición de la Justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron, y por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantía de seguir con vida", dijo el actor justificando porque no accedió ser juzgado en Nicaragua.

Virginia Lago y Juan Darthés.

Tras sus declaraciones habló Virginia Lago, quién apoyó al actor. La actriz en una charla con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” se manifestó con respecto al colectivo de actrices al cuál pertenece Thelma, entre otros temas.

“No sé si amigas, la amistad es algo muy grande, son compañeras de trabajo las del colectivo de Actrices, es algo sagrado la amistad. Me parece que también tienen que juntarse y no estar enfrentadas, a Juan Darthés yo lo quiero mucho", dijo la actriz.

Fuente: (Twitter)

"Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar, de pronto estás 12 horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él", comentó sobre cómo era su relación con el denunciado.

“Si lo encuentro acá le diría te quiero mucho. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creer. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género, hay gente enferma y no sé como es. No tengo el teléfono de Juan pero hablo con María Rosa Fugazot que si ha hablado con él". Esta fué la declaración más controversial de la actriz.

Thelma Fardin.

Y continuó: "No hablé con él, esperemos que se solucioné y si no es verdad que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés, no me parece que haya hecho semejante cosa“.

Para concluir señaló: “Hay que tratar de estar juntos y todo lo que pasa, ya ahora no son golpes, son tiros, te matan“. De este modo la actriz se posicionó en contra de lo que dijo Thelma Fardín, descreyendo su relato de abuso por parte de Darthés.









Fuente:https://www.amba24.ar/entretenimiento/2021/5/17/virginia-lago-contra-thelma-fardin-11052.html