Carrió y Zuvic expresaron su respaldo a la candidatura de Albizo Cazón a Concejal - lista 412

La emblemática ex Diputada Nacional y cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, y la Diputada Nacional, Mariana Zuvic, denunciante en la investigación titulada “La Ruta del Dinero K” que llevó a la cárcel a Lázaro Báez, expresaron su respaldo a la candidatura del Presidente de la Coalición Cívica ARI en Jujuy, el Lic. José María Albizo Cazón, quien con 25 años disputa una banca en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy por la Lista 412 del Frente Primero Jujuy.

“Deseo invitarlos a que sostengamos unidad de corazón para cambiar la historia, para que podamos demostrarle a muchos que ser exitoso, es ser honesto, porque más allá de las ideologías prevalecen las conductas, porque el delito no es ni radical ni peronista, es delito, y acá lo que hay que trabajar es poder promover limpiar la política, sacando el barro, sin ensuciarnos jamás. No tenemos poder, no tenemos dinero, solo tenemos amor y eso nos motoriza junto a la fe política, para cambiar la historia de la Ciudad de San Salvador de Jujuy”, expresó Albizo Cazón mediante un video publicado en sus redes sociales a través del cual enseñaba su boleta, la cual lleva el número 412.









