La presión tributaria nacional, provincial y municipal no ayuda a las "PIMES"

Luis Alonso Presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy y miembro del Directorio de CAME hizo referencia a la situación crítica que padecen varias actividades privadas.

“Las pymes en general, el sector comercial y la actividad turística aún se encuentran en una zona compleja, no tanto en nuestra provincia, pero en aquellas donde se profundizaron las restricciones trajeron muchos problemas, como cierre de comercios, disminución de la actividad y desde luego una contracción de fuerza de trabajo”, aclaró Alonso.

Sobre la motorización de la economía que comenzó a arrojar números de recuperación señaló: “La reactivación económica que se generó, aún está por abajo de los niveles prepandemia, son menores a los volúmenes registrados durante el 2019, así lo confirmó CAME”.

Alonso prosiguió: “La situación es muy compleja, estamos muy preocupados, no estamos exentos a medidas sanitarias restrictivas dado el contexto. Comienza a hablarse de posibles limitaciones, lo cual, a nosotros no nos permitiría margen de maniobra en términos financieros. El 2020 fue muy complejo y este 2021 con restricciones impactaría tan profundamente que se traduciría en cierres de comercios, bajar las persianas de varias pymes y por supuesto menos fuentes laborales”.

“Algunos sectores están un poco mejor que otros, pero en general están complicados; por ejemplo, en turismo trabajamos desde la Cámara de Empresarios y desde CAME para que se mantengan las vacaciones de invierno, ya que es una herramienta importante para ese sector, el cual viene muy castigado”.

“Los ATP fueron programas importantes que estuvieron al comienza de la pandemia, si bien no cubrían la totalidad de los sueldos de los trabajadores, eran significativos, con un 50% permitían a las pymes realizar los aportes y complementos. Durante el 2021 se cambiaron por los REPRO I, y ahora con los REPRO II se amplió la asistencia a distintos sectores, pero es muy burocrático, no llega a todas las pymes”.

“Hoy vemos que tanto el gobierno nacional, como las provincias, no están inmersos en la gravedad de la problemática tan crítica de las pymes, debería haber mayor asistencia para el sector que genera el 70% dela mano de obra nacional”.

“Desde CAME se realizan esfuerzos no solo desde ahora, lo hacemos desde hace tiempo. Lo del monotriobuto es insólito, genera una deuda originada en pandemia a las pymes (La AFIP aplicó actualizaciones retroactivas; las deudas van a seguir figurando en el sistema hasta que el nuevo proyecto de Ley que anula la medida sea aprobado). Tampoco entendemos en el orden provincial, como en el municipal, las subas de tributos y tasas, no entienden nuestra realidad”.

“Están generando mayor presión tributaria, no nos ayudan. Aumentar los impuestos para mantener las estructuras del estado cada vez más grandes y obsoletas, a costa del esfuerzo de las pymes, no es sensato”.

“Sugerimos mayor eficiencia en el estado para controlar el gasto público, creemos que así van a generar mejores condiciones para el desarrollo”, expresó Luis Alonso, Presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy.

FUENTE : PERICONOTICIAS

