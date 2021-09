Dos pisos, 22 ruedas y gigante: cómo es la mansión rodante de Will Smith

La mansión de Will Smith tiene 22 ruedas.

Durante el rodaje de una película, las grandes estrellas de cine a veces exigen grandes comodidades, y Will Smith no es diferente. Es que él ya tiene su mansión, pero decidió comprar otra con una gran particularidad: es rodante. No solo cuenta con dos pisos y decenas de lujos, sino también 22 ruedas.

El actor de films como “Hombres de Negro” o “En busca de la felicidad” se siente bastante cómodo en su tráiler único de dos pisos apodado “The Heat” (El Calor). La casa móvil de 112 metros cuadrados descansa sobre 22 ruedas, cuenta con 14 pantallas de televisión, tiene un valor de 30 mil dólares en cuero (550 mil pesos)y 125 mil dólares en tecnología (2.3 millones de pesos). ¿El costo de todo el tráiler? La módica suma de 2.5 millones de dólares (462.5 millones de pesos).

La lujosa mansión de Will Smith por fuera.

Esta lujosa mansión rodante que tiene Will Smith fue creada por Anderson Mobile Estates y dentro de su espacio (casi un piso entero en un departamento promedio) tiene todas las comodidades necesarias para vivir por un largo tiempo. De esa manera, tiene una cocina completa, un dormitorio principal, un baño elegante, varias salas de proyección, salones y una mesa de conferencias con capacidad para 30 personas.





La mansión de Will Smith por dentro.

La planta baja de esta impresionante mansión rodante ofrece una cocina completa con un salón comedor y un salón secundario que sirve como armario para cuando Will Smith está en el lugar. Dentro del salón principal hay una zona exclusiva destinada al maquillaje profesional (algo fundamental para los rodajes).

La mansión de Will Smith por dentro.

El baño solo cuesta 25 mil dólares (400 mil pesos) y ocupa todo el ancho del vehículo. También tiene incluida una ducha de sauna y un inodoro seco separado, con una puerta de vidrio que se vuelve opaca con solo tocar un botón. Un verdadero sueño.

