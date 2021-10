UNJu : Ingeniería Industrial: Un proyecto de Tesis que estudió la viabilidad técnica económica de un sistema de precalentamiento de agua para calderas a través de energía solar térmica

Nahuel Enrique Vargas Cardoso finalizó la carrera Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), luego de defender su Trabajo Final titulado "Implementación de un sistema para precalentamiento de agua para calderas, a través de energía solar térmica en el proceso de peletizado para la obtención de alimento balanceado para ganado", el pasado 30 de agosto. La Tesis buscó probar la viabilidad técnica económica del sistema y como conclusión principal, permitió afirmar que es posible el trabajo conjunto entre energía fósil y energía renovable para su funcionamiento.

La dirección del Trabajo Final estuvo a cargo de las Docentes Ing. Claudia Fabiana Valdiviezo Corte y la Ing. Claudia Elena Etchart, y contó con el asesoramiento del Ing. David Alejandro Blasco.

Alcances de la investigación

En referencia a los resultados y contribución del Trabajo Final, abren un camino hacia nuevos horizontes de sistemas mixtos con el propósito de cuidar el medio ambiente y asimismo dar respuesta a las necesidades energéticas diarias. El Ingeniero Industrial Nahuel Enrique Vargas Cardoso, explicó que abre nuevos horizontes, “libera el potencial de muchas personas que buscan alternativas en la energía renovable, y he buscado realizar un proyecto diferente en un ámbito totalmente en desarrollo lo cual potenciará a futuro los resultados obtenidos”, indicó. En ese plano, “la energía solar y toda la energía renovable es una materia presente, es una energía que está en proceso de desarrollo y de la cual dependeremos pronto, basta mirar la contaminación y las consecuencias de la misma para saber que algo tenemos que hacer”, subrayó.

Trayecto universitario

Asimismo, hizo saber de su satisfacción por la finalización de la carrera, “es un anhelo muy grande para todo estudiante que ingresa a la carrera, motivo de lucha y felicidad”, y agradeció “a todos los que estuvieron en el camino apoyándome y animándome”. Respecto al campo laboral, “busco desarrollarme en todos los ámbitos posibles que se me permita, así también deseo proseguir mis estudios con un posgrado y un doctorado”, adelantó.

Al recordar sus inicios en la etapa universitaria, contó que desde el inicio estuvo en sus planes estudiar en la Universidad Nacional de Jujuy, “es un anhelo pertenecer a ella, saber qué es pública y gratuita y al alcance de todos”, destacó. Describió su transcurso como “compleja y emocionante, toda una aventura y un carrusel de emociones”, y valoró haber alcanzado el título, a su grupo de amigos, “y principalmente los aprendizajes y conocimientos, las muchas anécdotas con profesores y el mucho apoyo de ellos”.

Por último, alentó a los que se encuentran estudiantes a “que sigan adelante, que si bien el camino es complicado, no es imposible”, afirmó. Y extendió su agradecimiento “particularmente a la Facultad de Ingeniería y a todo su personal docentes, directivos y no docentes qué siempre nos acompañaron, nos apoyaron y nos brindaron todo”, resaltó. “Y a mi familia que estuvo siempre apoyándome y a Ivone Lance que fue la razón de que no me diera por vencido”, expresó.

Defensa del Trabajo Final: https://www.facebook.com/fiunju/videos/980536219459036/

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.