UNJu: Licenciatura en Enseñanza de la Química: Tesis que trabajó la Educación Ambiental sobre la contaminación con plomo en la localidad de Abra Pampa

Alicia Amanda Zenteno se graduó como Licenciada en Enseñanza de la Química del Ciclo Especial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), luego de defender su Trabajo Final titulado “Educación Ambiental desde la Enseñanza de la Química: Estudio de caso sobre Contaminación con Plomo en la localidad de Abra Pampa, provincia de Jujuy".

La dirección de su proyecto estuvo a cargo de la Dra. Mónica Elisabet Montenegro. La nueva graduada de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, Licenciada Alicia Amanda Zenteno expresó su alegría por la finalización de carrera, “la Universidad me brindó la oportunidad de formarme y alcanzar la culminación de mi carrera, lo cual es un privilegio importante y valioso para mi vida”, dijo.

“El logro obtenido es de gran satisfacción para mi familia con quienes compartí momentos de felicidad y agradecimiento por su apoyo incondicional, sin embargo, el cierre de esta etapa supone la realidad de asumir un nuevo reto por los conocimientos adquiridos, que nos da la posibilidad de aplicarlos en diversos contextos educativos”, apuntó. La defensa del Trabajo Final tuvo lugar el pasado 30 de septiembre del corriente año.

EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

La nueva Licenciada en Enseñanza de la Química Alicia Amanda Zenteno, oriunda de la localidad de Humahuaca, explicó que el objetivo principal de su trabajo fue “comprender las representaciones de los docentes sobre la educación ambiental en la enseñanza de la química, en relación con la contaminación para la obtención de elementos en procura de una propuesta de educación ambiental en el ámbito educativo”, para lo cual, indagó respecto a las representaciones que posee la comunidad educativa de Abra Pampa sobre la contaminación con plomo, analizó los documentos escolares para conocer los contenidos relacionados con educación ambiental, particularmente en las asignaturas que enseñan química, y realizó actividades de contribución a la reflexión crítica acerca de la importancia de la enseñanza de la química para promover contenidos sobre educación ambiental y sustentabilidad.

En ese marco, hizo referencias a cómo nació la inquietud por la temática para lo cual se remontó a la década de 1980, “partimos considerando que, cuando la planta de fundición de plomo dejó de operar, la población de Abra Pampa tuvo que enfrentar graves consecuencias sanitarias causadas por mal manejo y gestión de actividades mineras que devino en la contaminación con plomo de la población”, sostuvo y añadió que las consecuencias de este hecho entendido como “una grave problemática ambiental tuvieron eco entre los miembros de la comunidad educativa, particularmente entre los docentes, quienes sintieron la necesidad de debatir, reflexionar y poner en evidencia esta crisis sanitaria”. Por lo tanto, la investigación realizada por la nueva profesional surge en vista de “mejorar la calidad de vida de la comunidad, poniendo en valor los conocimientos sobre el cuidado del ambiente”, desde las prácticas docentes de la Enseñanza de la Química.

Entre las conclusiones alcanzadas, la Licenciada Zenteno explicó que si bien “los docentes saben de la existencia del episodio de contaminación por plomo en Abra Pampa, que coexiste con una consciencia del impacto sobre la salud de la población y el ambiente, sin embargo, hay un bajo nivel de conocimiento acerca del grave problema de contaminación en general, como informes clínicos, procesos de saneamiento y reparación ambiental”, detalló. En ese sentido, indicó que en las prácticas y discursos analizados, es notorio el “débil interés sobre el tema de la contaminación en relación con la práctica educativa”, y que en las representaciones de los docentes se observó “un núcleo central estable en relación con el conocimiento, pero que se estructura en una representación pasiva de sus prácticas”.

Asimismo, observó que la “desinformación y/o subinformación atribuida parcialmente a una ineficaz comunicación del estado de situación por parte de las instituciones gubernamentales”, contribuye a la despreocupación y poca participación ante el problema por parte de algunos actores sociales, “así como un nulo involucramiento en cualquier tipo de acciones”, expuso la profesional. Así también, dijo que no registraron miradas críticas significativas sobre este grave problema ambiental y sanitario.

Por otra parte, en base a documentos escolares, el análisis y examinación de las planificaciones de Química, “visibilizamos la ausencia de estructuración de contenidos de contaminación, tales como, conceptos, principios, procedimientos, estrategias, habilidades, valores y destrezas propias del campo de la Química”, informó. “Esto resulta desalentador, ya que la introducción de contenidos sobre contaminación es una necesidad insoslayable que le permitirá al estudiante poder estudiar e interpretar los problemas del medio ambiente y tomar acciones para protegerlo”, remarcó. En esa línea advirtió sobre la “necesaria inclusión de contenidos conceptuales relacionados con temas de contaminación, a partir de situaciones particulares del contexto socio cultural de los estudiantes, problemáticas que están vivas en su experiencia; por ello, es esencial la combinación con las dimensiones procedimentales y afectivas”.

Entre otros resultados de su investigación, la Lic. Zenteno también hizo saber en los establecimientos “no se desarrollaron temas ni propuestas que contribuyan a la práctica de la Educación Ambiental, pese a la relevancia que se le otorga dentro de los discursos institucionales”, por lo que instó a “implementar las recomendaciones sobre métodos de transversalidad e interdisciplinariedad, y contenidos relacionados a la Sustentabilidad, ya que las asignaturas de Ciencias Naturales como Química, son las que poseen mayores potencialidades para incorporar dentro de los ejes transversales a la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza aprendizaje”. En ese marco, concluyó en que “la Educación Ambiental continúa en proceso de conformación y de estructuración incipiente”.

CONTRIBUCIÓN A FUTURO

Al referirse a los alcances futuros del Proyecto trabajado, la Lic. Alicia Zenteno subrayó que “desde la Educación Ambiental es posible atender a la prevención de la contaminación desarrollando procesos educativos, que favorezca en los alumnos la apropiación de conocimientos, habilidades, comportamientos, valores y compromisos que promuevan la participación activa y democrática de toda la sociedad en la prevención y solución de las problemáticas ambientales”; para lo cual, “es necesario incorporar propuestas educativas de alfabetización ambiental científica y crítica que contribuyan a entender las causas y consecuencias de la degradación del ambiente, que permitan comprender la gravedad del fenómeno de contaminación”, expuso. Con esa base, “los alumnos podrán construir y ejercer poder local, habilitar procesos de pensamiento crítico sobre el ambiente, tomar decisiones y actuar responsablemente a fin de evitar que estos conflictos se resuelvan siempre a favor de las minorías con poder e influencia política, económica y social, como la sobreexplotación de los recursos naturales por parte de las Multinacionales provocando daños ambientales irreparables”. En ese marco, “la enseñanza de la química puede contribuir, a partir de la Educación Ambiental, a mejorar la calidad de vida de la comunidad”, aseguró. Como propuesta, dentro de su Trabajo Final planteó un diseño didáctico de educación ambiental desde la enseñanza de la química basado en competencias científicas, “el mismo permitirá evaluar los conocimientos de los alumnos y examinar su capacidad para aplicar esos conocimientos y experiencias a la vida real”, detalló; y agregó que, de ese modo “los problemas ambientales se transforman en un recurso educativo que tiende a mejorar los procesos de aprendizaje y a construir comportamientos responsables, comprometidos y solidarios con el ambiente”.

Asimismo, hizo saber que luego de una revisión detallada, “el proceso metodológico para el desarrollo de la herramienta didáctica se base en el trabajo “Alfabetización científica” (2018), que desarrollé en la Universidad Nacional de Catamarca, y esta experiencia me permitió poner en práctica una propuesta bien pensada y articulada a partir de conocimientos más amplios”, explicó.

TRAYECTO ACADÉMICO

En referencia a cómo ingresó a la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Química, la Lic. Alicia Zenteno contó que supo de su dictado por medio de sus colegas docentes, “de acuerdo a mis objetivos, beneficios e intereses elegí la carrera como complemento formativo de mi profesión para capacitarme, actualizarme, enriquecer y complejizar cada vez más mi propia visión que permitieran desplegar mi potencial”, compartió. Y en ese sentido, valoró, “la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales: física, química y biología desde perspectivas interdisciplinarias, en el marco de la alfabetización científica, promueven en los estudiantes el desarrollo de capacidades asociadas a la investigación científica y la utilización de modelos científicos escolares aplicados a situaciones problemáticas de la vida real y de relevancia social”, que sería el motor que la motivaría para abocarse a la investigación.

Al recordar su trayecto universitario, la nueva egresada contó que ingresó a la Facultad de Ingeniería en el Año 2004, “al siguiente año se suspendieron las clases, por tanto, la discontinuidad en el ritmo temporal provocó que mi trayectoria de estudio no lo realice en el periodo normal que prescribe el plan de estudios”, dijo. “Regresamos a la Facultad en el Año 2014 desde donde continuamos las clases con un periodo activo, y así también, en ese año comencé mis clases de la Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca”, relató. En ese contexto, “como estudiante en la Universidad Nacional de Jujuy, también en la Universidad Nacional de Catamarca y la responsabilidad de mi trabajo me ha llevado a enfrentar muchos retos, sin embargo, mis objetivos, el ejemplo de formación de mi hermano por su excelencia académica, y sentir que debía el título profesional a mis padres fueron mi mayor inspiración que me abrieron el camino para fijar mis metas, convirtiéndome en la profesional que soy”, serían los motivos para culminar sus estudios superiores. Y resaltó su buen rendimiento académico con “la aprobación de todas las materias sin necesidad de recusar dichas materias”. En el Año 2016 terminaría de cursar las materias, pero por asuntos burocráticos que demoraron la aceptación de su Trabajo Final, la llevaron a priorizar el Trabajo Final de la Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales, la cual terminó en el Año 2018, con una trayectoria educativa continua y completa. Ya en el Año 2019, iniciaría su Trabajo Final de Grado, donde “la motivación de mi Directora de tesis, con su experiencia y conocimiento, me orientó académicamente en la investigación logrando que culminara mis estudios”, destacó.

PARA FUTUROS INGRESANTES

La Licenciada en Enseñanza de la Química Alicia Zenteno instó a los futuros ingresantes a la etapa universitaria a tener un buen rendimiento de estudio, “la herramienta clave fue la organización del tiempo de estudio, no me detenía ante los desafíos que se presentaban, todo lo planificaba en función del tiempo para obtener buenos resultados y evitar los temidos momentos de agobio”, dijo y agregó que siempre trató de estar motivada, confiando en que su formación iba a ser de beneficio.

“El éxito de tu carrera dependerá en gran medida a una adecuada organización, compromiso e intensidad en el estudio. Vive tu experiencia en la universidad como una necesidad vital, disfruta de tu capacidad para aumentar el conocimiento, la estimulación del razonamiento, la exploración de nuevos mundos, fortalecer tus enseñanzas y otros beneficios que descubrirás en el transcurso de tu carrera”, auguró.

Para finalizar, la profesional citó a Santo Tomás de Aquino con la frase: “Pide a DIOS que ‘guie el comienzo de tu carrera, dirija tu progreso y la lleve a término con éxito’”.





Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.