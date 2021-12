LA BIBLIOTECA DE LEGISLATURA DE JUJUY RECIBIÓ LA DONACIÓN DE LA OBRA DEL HISTORIADOR SALTEÑO BERNARDO FRÍAS

En el Salón Marcos Paz, la Biblioteca del Poder Legislativo recibió la donación de la obra: “Historia del General Martin Güemes y de la provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina”, del reconocido historiador Dr. Bernardo Frías, por parte del gobierno de la provincia de Salta.

La ceremonia del encuentro denominado cultural e histórico en el marco del Bicentenario de la muerte del Gral. Martin Miguel de Güemes estuvo encabezada por el vicegobernador de la provincia, C.P.N. Carlos Haquim, el director general de la Comisión provincial del Bicentenario del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Prof. Alberto Barros Blanzari, el académico de número sitial N° 8 Ricardo Rojas del Instituto Güemesiano de salta, Martin Miguel Güemes Arruabarrena ( Chozno del héroe nacional), el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, Joaquín Carrillo y el supervisor de la división Biblioteca Legislativa, Lic. Carlos Párraga.

En ese marco el vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim agradeció la presencia de los referentes de los Institutos; Belgraniano Jujuy, Güemesiano de Salta, y representantes del gobierno de la provincia de Salta. Al mismo tiempo puso en relieve la donación del material bibliográfico “es un honor recibir para esta Legislatura este importante presente que estará en un lugar destacado de la biblioteca”, indicó.

En ese sentido, valoró el trabajo silencioso de aquellos "que trabajan incansablemente en el rescate de la historia, de nuestra cultura, de nuestra tradición. Me une una especial relación con mis amigos del Instituto Belgraniano de Jujuy, quienes realizan un trabajo silencioso pero arduo por llevar adelante el rescate de la historia de Jujuy y me complace mucho poder estar con quienes desarrollan la misma tarea en Salta, el rescate de la historia no solo de su provincia sino de todo el norte grande de nuestro país. Más aún en el rescate de la historia borrada por el centralismo porteño de quien ha sido uno de los más importantes héroes en la lucha de la Independencia de nuestro país como ha sido Martin Miguel de Güemes”.

Asimismo, Haquim rememoró y destacó el trabajo de investigación y recopilación de la historia de Jujuy del escritor Antonio Palearí “que junto al coronel Bidondo y a muchos historiadores y actores de la cultura hicieron lo que digo que es una joya importantísima para los jujeños, el diccionario histórico de Jujuy”, remarcó.

Por su parte, Martin Miguel Güemes Arruabarrena, chozno del héroe nacional, destacó como algo particular que la entrega del material bibliográfico coincidiera con la fecha del fallecimiento del autor de los libros, Bernardo Frías “que incluye a Jujuy en toda la Guerra de la Independencia, en el material que se ha entregado a la biblioteca”.

“Vengo en representación del Instituto Güemesiano que el año que viene cumple 50 años de tarea, trabajando de manera conjunta con el Instituto Belgraniano de Jujuy, en ambas provincias, en el país. Reivindica esas dos grandes figuras de la Independencia, esos padres de la patria, que fueron Manuel Belgrano y Martin Miguel de Güemes y por supuesto ambos reivindican con su acción en territorio argentino al General San Martin y su campaña libertadora hacia al Perú”, indicó.

En tanto, el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy Joaquín Carrillo destacó que trabajan de manera conjunta con la Academia e Instituto Güemesiano, “porque somos hijos de esta tierra, era una misma región y defendíamos lo mismo. En esta reivindicación suramericana que lo pensaron estos grandes héroes, pensaban en las provincias unidas de Suramérica y a eso tenemos que apuntar nosotros”, remarcó.

El director general de la Comisión de provincial del Bicentenario que depende del Gobierno de la provincia de Salta, Alberto Barros Blanzaris, destacó la obra escrita por el historiador Dr. Bernardo Frías, “es uno de los autores más importantes sobre la historiografía Güemesiana. El comienza a escribir la obra a principios del siglo XX y el gobierno de la provincia de Salta en un esfuerzo grande porque es una obra de seis tomos, pudo hacer la publicación completa. Hoy estamos en San Salvador haciendo entrega a la biblioteca de la Legislatura de Jujuy de esta obra, juntamente con el libro del Bicentenario del Gral. Güemes para las autoridades de la Cámara”, comentó.

“Bernardo Frías es a principios del Siglo XX el que lleva adelante no solo la recopilación de los documentos historiográficos de Salta y Jujuy y lo vuelca en este libro sino el que interpreta cabalmente el importantísimo papel que tuvieron las provincias del norte en la construcción de este proyecto Sanmartiniano, de unidad continental sudamericana”, reseñó Alberto Barros Blanzaris.

Para concluir con la ceremonia se entregaron los libros: “Güemes Héroe Nacional”, la obra “Historia del General Martin Güemes y de la provincia de Salta, o sea de la Independencia Argentina” y un busto del general Güemes, por parte de la delegación de Salta. En tanto, Jujuy obsequió la obra del historiador Miguel Bascary “La Bandera Nacional de la Libertad Civil y de su pueblo” y una Bandera Nacional de la Libertad Civil.

También estuvieron en el encuentro: el secretario parlamentario de la Legislatura, Dr. Javier Olivera Rodríguez, la diputada Mariela Ortiz, la Profesora Irene Ballatore (en representación de la diputada provincial Cynthia Alvarado), el director de Información Parlamentaria, Héctor Jesús Matuk, la agrupación gaucha “Las Gauchitas”, el arquitecto Luis Grenni (presidente emérito del instituto Belgraniano de Jujuy), el delegado académico en Jujuy del instituto Güemesiano, Héctor Enrique Medina León, entre otros.





