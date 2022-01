Los Tekis preparan el mejor carnaval de los últimos años

04/01/2022

La banda jujeña comunicó oficialmente que el Carnaval de Los Tekis 2022 ya tiene fecha, se realizará del 25 al 28 de febrero en el predio de Ciudad Cultural y será sin dudas el mejor carnaval de todos éstos años.

Después de un año sin la alegría carnavalera, éste 2022 vuelve recargado de energía y con la promesa de ser insuperable. Con más de 30 grandes artistas, de todos los géneros: rock, folclore, cumbia, trap y más, el Carnaval de Los Tekis se prepara para vivir 4 noches intensas, a pura diversión para disfrutar con amigos y en familia.

El carnaval más grande del norte argentino, ofrecerá una experiencia única, invita a ser parte de su cultura y tradición. Toda la provincia de Jujuy vive profundamente esta fiesta con creencias, mitos, color, baile, expresiones que se renuevan año a año, con el desentierro y entierro del “diablo del carnaval”.

¿Qué es el diablo del carnaval?

Es energía pura, es el diablo de la alegría y el desenfreno, el que transforma las tristezas en expresiones de buena vibra, de afecto, de confianza, de hermandad, de risas y tal vez de amor.

Nadie se va a quedar afuera del carnaval 2022, Los Tekis ofrecerán un itinerario variado para que elijas de acuerdo a tus posibilidades y no te quedes sin disfrutar.

Del 25 al 28 con una cartelera inigualable, el Carnaval de Los Tekis te invita a vivir 4 noches a pura música y energía de grandes shows en vivo; y el 26, 27 y 28 por la tarde, se realizará el Carnavalódromo, evento a un precio muy accesible y popular, apto para toda la familia donde se vive la experiencia del desentierro del diablo de carnaval y la bajada de los diablitos.

No hay excusas para no carnavalear, pero eso no es todo, éste año sumaron a todos éstos acontecimientos un evento más, se trata del Carnaval de ablande.

Este 2022 se implementará algo nuevo, como parte de aclimatarse para el carnaval, el Carnaval de ablande tendría lugar un fin de semana antes, del 18 al 20 de febrero, con más de 20 artistas en vivo que viven la previa y preparan a todos los carnavaleros para el carnaval más esperado año a año: el Carnaval de Los Tekis 2022.

Las entradas ya se encuentran disponibles por pase show: https://www.paseshow.com.ar/#/eventos/carnaval-de-los-tekis-jujuy

