Perico. Morales recordó que el año pasado el incremento a los docentes fue superior a la inflación

El gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, junto a la ministra de Educación, María Teresa Bovi, y el representante de la empresa constructora Vapeu S.R.L., realizaron la firma del acta de inicio de obra de una nueva Escuela Primaria en el Barrio La Nueva Ciudad de Perico, que encamina el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE).

03 DE MARZO DE 2022

El nuevo edificio escolar permitirá cubrir la necesidad de Educación Primaria en la zona, teniendo en cuenta que se encuentra emplazado en un barrio relativamente nuevo que no cuenta con este servicio educativo y la demanda de matriculación es alta. Además, cabe destacar que, ante la presencia de una escuela secundaria en el sector, se vio necesario cubrir la demanda educativa del nivel Primario.

En la oportunidad, Morales destacó que “iniciamos la construcción de una escuela que será grande e importante”, la cual “nos llevará a crear más cargos e incorporar más docentes para atender la demanda de una población en crecimiento”.

Aumento del 52,7%

“El año pasado el incremento a los docentes fue del 52.7 por ciento, superando de esa manera a la inflación y este año será también importante ese incremento porque estamos atendiendo de la mejor manera la situación de los docentes”, indicó. Luego enfatizó que “seguimos apostando a la educación pública de calidad, fuerte e inclusiva” y resaltó que “por eso no se entiende la decisión de ADEP de ir al paro”. “Sin embargo, el 80% de los docentes fue a dictar clases y a los que no lo hicieron les serán descontados los días no trabajados y el presentismo”, sostuvo.

En cuanto a las obras previstas para Perico y localidades vecinas, recordó que “en esta zona inauguramos el Secundario 64 con orientación de Robótica y, además, construimos un jardín de infantes que tiene un 60% de avance”. Puntualizó que a ello se sumarán los trabajos de refacción integral de la Escuela N° 110, la Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 y los jardines de infantes N° 5 y N° 29.

Asimismo, el mandatario anunció que entre septiembre y octubre procederá a la entrega de equipamiento tecnológico a las instituciones educativas. Por otra parte, recalcó que “estamos en condiciones de inaugurar nuevos establecimientos educativos y poner en marcha otras obras” y ratificó que “este año será intenso, ya que estaremos iniciando muchos proyectos en toda la provincia”.

“Por este camino, garantizamos educación pública de calidad a cada jujeño, respetando el principio de igualdad en el acceso a la formación y el conocimiento”, afirmó. En este sentido, aseguró que “los 258 nuevos edificios escolares previstos son una realidad” y refirió que están en proceso las licitaciones de los paquetes de obras 6 y 7 correspondientes al Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), el cual cuenta con financiamiento de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un total de 307 millones de dólares, que se paga con la renta obtenida de la venta de energía renovable que genera la planta fotovoltaica Cauchari.

En otro orden, el gobernador ponderó la decisión de dotar a las nuevas escuelas de paneles solares, remarcando que “con dichos dispositivos a instalar en los 258 establecimientos referidos, se generará 3 Mw de energía limpia que podrán ser suministrados a EJESA y, por lo tanto, daremos paso a un significativo ahorro”.

“Comprometidos con la lucha contra el calentamiento global, le ponemos toda la energía al crecimiento de Perico”, completó Morales. En tanto la ministra explicó que “esta obra que damos inicio corresponde a una escuela nueva” y señaló que “Perico es una de las grandes ciudades de la provincia de Jujuy, por todo el desarrollo económico que tiene, y tendrá mediante la Zona Franca, que ya está en construcción; generando un crecimiento demográfico plasmado en Nueva Ciudad, que es justamente uno de esos barrios que en los 10 últimos años ha crecido, eso demandó la necesidad de crear nuevas escuelas”.

Además, adelantó que “por el relevamiento que se hizo y la demanda que hay, no solo en el barrio sino en zonas aledañas, vamos a tener una matrícula aproximada de 420 estudiantes, por lo que la escuela va a tener doble turno”. Por otro lado, manifestó que el edifico educativo contará con siete aulas, Dirección, Secretaria Administrativa y Archivo, Sala de Maestros, Gabinete Psicopedagógico, Biblioteca, SUM, Sala de Informática, Laboratorio, Sanitarios para alumnos y para Docentes , Cocina, Depósito y Patio de Formación.

La obra que tiene un periodo de construcción de 15 meses y demanda un monto de $131.717.621,24; es una de las “tantas obras que no solo se inicia, sino también una de las más de 70 obras que ya se iniciaron y que en este año se va a construir”, indicó la ministra. Para finalizar expresó su agradecimiento al gobernador de la Provincia “por apostar a este proyecto educativo que se financia con la renta de Cauchari” y remarcó que para contribuir a la sustentabilidad el edificio contará con paneles solares y termo tanque solar, lo que significará un ahorro energético a la vez que se usarán formas de energía renovable. Estuvieron presentes el senador Mario Fiad, el diputado provincial Néstor Sanabia, el ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir y el Presidente de Cannava S.E. Gastón Morales.





