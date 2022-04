“EL ESCUCHADERO” SE SUMA A “LA MUNI JUNTO A VOS”

28 abril, 2022

Vecinos, vecinas y familia de las 150 Hectáreas del sector de Alto Comedero, participaron abordando distintas problemáticas, como violencia de género, consumo problemático y suicidio adolescente, mediante “El Escuchadero” enmarcado en la política pública que lleva adelante la Municipalidad a través de una metodología lúdica que fue complementada con el programa “La Muni Junto a Vos”.

Gastón Millón, secretario de Gobierno, se refirió a la jornada de atención a los vecinos, expresando que “nosotros entendemos que no se trata solamente de declamar, sino que hay que hacer, en ese sentido tenemos un equipo capacitado para realizarlo; porque no sirve de nada detectar un caso sino se realiza el seguimiento o si no se va avanza con el caso detectado. Entonces el equipo municipal está capacitado para avanzar desde el punto de vista psicológico, de contención social y legal, que está disponible dentro de “El Escuchadero”.

“Nuestra idea-continuó-, es a avanzar a través de los Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Integración Comunitario (CIC) y los Centros de Atención Múltiples Primarios (CAMP) y los Núcleos de Innovación para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO) llevando las prestaciones a estos lugares; y que no esté centralizado en la sede de avenida El Éxodo y las oficinas municipales, sino que también en cada uno de los barrios se brinden lo servicios municipales a los vecinos

