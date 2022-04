JULIO ARO, VETERANO DE GUERRA DE MALVINAS BRINDÓ UNA CONFERENCIA EN JUJUY

En el marco de la conmemoración de los 40 años del conflicto del Atlántico Sur, Julio Aro, veterano de guerra de Malvinas brindó una charla en el Cine Teatro Select a cadetes y aspirantes del Instituto Universitario Provincial de Seguridad Pública (IUPS), con el fin de trasmitir valores a las generaciones futuras.

Julio Aro titular de la fundación No me Olvides, es un veterano de guerra impulsor del proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin en Malvinas.

Participaron del mismo el secretario Parlamentario de la Legislatura, Javier Olivera Rodríguez, autoridades del Centro de Veteranos de Guerra de Jujuy, familiares de soldados caídos, autoridades del cuerpo de guardia y custodia de la Legislatura de Jujuy, y cadetes del IUPS.

“Más que una conferencia fue una charla entre amigos, como él lo dijo” señaló el Secretario Parlamentario Javier Olivera Rodríguez al término de la charla, “un encuentro emotivo de una persona que aprovecha esas vivencias que tuvo y las expone de una manera tan emotiva que realmente llegan”, recalcó y añadió que es preciso “sembrar esa semilla de las Malvinas para que tengamos conciencia de aquello que pasó, para que tengamos conciencia de su existencia, de la existencia de ellos, de los familiares de los caídos, como decía Julio Aro y como expresan los ex combatientes jujeños”.

En este sentido Olivera Rodríguez expresó que la importancia para lograr esto es la toma de decisiones “desde la legislatura se tomaron también medidas que ya vienen tramitándose desde el año pasado, no son meras declaraciones.” Y aclaró que “formalmente se expresó una declaración por el año 2022 con motivo del 40 aniversario del conflicto de Malvinas, pero no terminan en la declaración; es simplemente el deseo de iniciar a partir de ahora, todo este año distintas acciones que tenga que ver con esta concientización, esta sensibilización sobre el tema Malvinas, en tomar conciencia de lo que ocurrió y no dejar pasar; y no dejar olvidar”.

Por su parte Julio Aro, agradeció la invitación de poder brindar esta charla y explicó que es para “mostrar lo que se pudo hacer en Malvinas, lo que pueden hacer esas personas que viven el conflicto o el horror de una guerra, y cómo podemos transformar todo ese horror en un hecho positivo, en hechos solidario”. Resaltó que su labor en la identificación de los soldados enterrados en Malvinas y que no habían sido identificados “fue haber recuperado la identidad a 119 compañeros al día de hoy”.

Este trabajo que lleva adelante conjuntamente con Geoffrey Cardozo, teniente coronel del ejército inglés, “que fue mi enemigo, después pasó a ser parte de mi equipo; hoy es mi amigo y es parte de mi familia, es la persona que realmente se puso en el hombro esa causa, que estuvo con mis compañeros como si fueran sus propios hijos”, ponderó Aro.

Julio Aro fue postulado por la Universidad Nacional de Mar del Plata para el premio Nobel de la Paz; al igual que Geoffrey Cardozo, “nosotros siempre decimos que el premio Nobel de la paz ya lo ganamos hace mucho”, y expresó que el premio está en “el abrazo de esa mamá, de ese papá que dice: gracias por ayudarme a encontrar a mi hijo”, argumentó Aro.

Finalmente, Paulino Guanuco presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas. Jujuy manifestó su satisfacción de poder recibir en Jujuy al que a través de un arduo trabajo logró la identificación de 119 soldados caídos, poniendo de relieve que “la madre de los soldados que están allá en Malvinas, al no estar el hijo, siempre esperaba que volverá a reencontrarse con él”, y gracias a su trabajo se logró conocer la identificación de muchos de ellos de los que están enterrados en Darwin.







