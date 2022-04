UNJu: Ingeniería Química: Un proyecto de tesis que propone la producción a escala industrial de sal solar mejorada con nanopartículas

Con el título "Complejo Solar Híbrido: Estudio de Viabilidad Técnico-Económica de Producción a Escala Industrial de Sal Solar Mejorada con Nanopartículas para Centrales CSP-PV", Anahi Argentina Chaves y Víctor Iván Escalier realizaron la defensa de su Trabajo Final correspondiente a la carrera Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). El proyecto buscó analizar la factibilidad de un proceso de mejora de la sal solar pura con aplicación de nanotecnología.

Los nuevos profesionales expresaron su satisfacción y emoción por haber culminado la carrera con su proyecto. “Tengo una mezcla de emociones por todo lo que pasó, por el tiempo y por el tipo de proyecto que propusimos pero estoy feliz por haber trabajado con mi compañero y haber alcanzado el objetivo que nos propusimos”, compartió la Ingeniera Química Anahí A. Chaves. “Este momento fue re esperado, es el gran día de nuestras vidas porque la hemos batallado tanto, nos ha costado tanto, venimos trabajando en nuestro proyecto como hace dos años y medio y hoy tuvimos la posibilidad de recibirnos”, dijo el Ingeniero Químico Iván V. Escalier. En esa línea, agradecieron el acompañamiento de sus directores y el tribunal en su proceso, “ya somos Ingenieros, profesionales y ahora tenemos que enfrentarnos a la vida laboral, profesional y ojalá cada uno tenga sus éxitos”, auguró el Ing. Escalier. “Esperemos que esto sea sólo un hasta luego y después poder seguir participando con la Facultad de alguna manera”, agregó.

El Trabajo Final fue dirigido por los docentes Ing. Demetrio Humana y el Dr. Pablo Roberto Dellicompagni y Asesorado por el Ing. Rodolfo Carlevaris. La defensa tuvo lugar el pasado 31 de marzo del corriente.

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto de los nuevos Ingenieros Químicos Anahí Argentina Chaves y Víctor Iván Escalier nació en vista de la emergencia global de cambio climático y el contexto energético, dependiente en gran medida de los combustibles fósiles. Por ello, su propuesta estuvo orientada a los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que “permitirá la disminución de costos de las centrales termosolares lo que impactaría en esa industria y lograría que se pueda producir más energía limpia renovable”, sostuvieron. En tanto, la aplicación de energía termosolar de concentración (CSP) aporta a la disminución de los gases de efecto invernadero.

A esos fines, el Trabajo Final realizado por los jóvenes profesionales tuvo por objetivo realizar un estudio de viabilidad técnico-económica de producción de sal solar nano mejorada para centrales de concentración solar de potencia y fotovoltaica. “Buscábamos analizar a nivel industrial si era factible llevar el proceso de la mejora de la sal solar pura de nanopartículas y para eso estudiamos un método de síntesis in situ por dispersión trabajando con una nanopartícula de alumina en sal solar pura”, detallaron.

Concluyeron que “es factible realizarlo a mayor escala que la del laboratorio, pero con más estudio”. Entre los resultados, alcanzaron diferentes modelos que fueron analizados, “tanto para una planta stand alone como para prestar servicios a centrales de concentración solar de potencia, también para una empresa de prilado”.

Explicaron que el proyecto aspiró a la aplicación de nanotecnología y que se realizó desde la Ingeniería conceptual, ya que “debido a la cuarentena que se dio justo cuando empezamos, lo hicimos de manera virtual cada uno en su domicilio, no pudimos concretar los viajes al INVAP en Bariloche, por lo que las SSN fueron sintetizadas en Laboratorios de Química Analítica bajo la supervisión de la Ing. Norma Farfán”. En ese marco, subrayaron lo distintivo de su Tesis, “es la primera vez que se estudian y sintetizan nanopartículas en la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y quizá en la Provincia, así que además de ser una innovación tecnológica, se trata de una investigación que a partir de estudios experimentales realizó una investigación a escala industrial sin precedentes como los es la sal solar nano mejorada”, resaltaron.

Sobre una posible implementación a futuro, los Ingenieros Escalier y Chaves hicieron saber que “está formulado con el fin de exportar tecnología y diseñado para todos los lugares del mundo donde tengan regulación que favorezcan el cambio de la matriz energética con políticas sólidas en proyectos de innovación tecnológica”, expusieron. En cuanto a usos en el mediano y largo plazo, “puede utilizarse en otras industrias de energía termosolar como así también en la nueva generación de reactores nucleares”, apuntaron. En ese contexto, auguraron la continuidad del mismo, “no tenemos confirmado dónde, pero es un proyecto de inversión sujeto a estudio”, indicaron. “Nosotros dimos el puntapié así que de ahí en más muchos otros pueden continuarlo y estudiarlo”, expresaron.

TRAYECTO UNIVERSITARIO

Al recordar el trayecto recorrido, la Ingeniera Anahí Chaves expresó su agradecimiento tanto a la Facultad de Ingeniería como a la Universidad Nacional de Jujuy, “sé que a donde llegamos fue gracias a todo el conocimiento adquirido y sobre todo porque nos aprendimos a ser proactivos y eso tiene muchísimo valor”, destacó. En el plano personal, valoró el compañerismo y las amistades que se lleva, “se generan lazos impagables dentro de la universidad y uno lo va a tener durante toda la vida como así también las experiencias vividas en los viajes a Congresos o en Jornadas, que fueron muy enriquecedores a nivel personal y como futuros profesionales”, compartió.

En tanto, el Ingeniero Iván Escalier alentó a estudiar la carrera Ingeniería Química, “es una de las mejores carreras que entrega en esta Facultad, está muy bien dictada porque tiene profesores muy buenos como lo fueron los tres evaluadores en nuestro proyecto final, y el plan de estudio es excelente, te obliga a seguir la carrera al pie de la letra”, afirmó. Además, valoró el aporte significativo que le brindó, “a uno no sólo lo proyecta como profesional sino que además empezás a ver la vida de otra manera, es decir, como Ingeniero Químico comenzás a entender un montón de cosas que antes no entendías y te cierra todo, así que no tengan miedo al estudio”, alentó.

MENSAJE PARA FUTUROS ESTUDIANTES

Para futuros estudiantes, el Ingeniero Iván Escalier expresó, “que estudien lo que les guste, por ejemplo, les tiene que gustar la ingeniería si van a estudiarla, que se informen bien sobre las carreras y que le busquen el dulce porque lo van a necesitar después”, adelantó. Por su parte, la Ingeniera Anahí Chaves compartió una frase que la motivó: “a todos mis compañeros y compañeras les quiero decir que sigan estudiando que se llega, que se van a recibir, que no dejen, a veces el camino es largo, a veces es difícil, y la mayoría de las veces no depende solo de nosotros, pero quiero que sepan que las condiciones por más adversas que parezcan van a poder afrontarlas y concretar, no importa lo que pase, no abandonen, sigan adelante que van a llegar”.



Por último, Isabel, mamá del Ingeniero Iván Escalier, expresó su satisfacción y alegría por la instancia académica. “Es un momento de mucha alegría, un gran logro en mi familia porque no tengo hermanos profesionales ni nada de eso, tengo tres hijos que son recibidos así que feliz por este gran logro de mi hijo”, compartió. En ese contexto, instó a las familias “a que siempre apoyen a sus hijos en lo que a ellos les guste, es lo que hacía mi hijo desde la secundaria, él participaba de olimpiadas de química en una escuela de comercio, así que siempre le gustó la química, siguió con eso y se recibió ahora de ingeniero químico, así que muy feliz por eso”.









