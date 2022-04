UNJu : Licenciatura en Enseñanza de la Matemática: Una Tesis que estudió el aprendizaje de ecuaciones matemáticas de los alumnos del Ciclo Básico de la E.E.T. Nº 1

Teresa del Valle Alarcón y Teresa Beatriz Prieto se recibieron de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática del Ciclo Especial de la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), luego de aprobar su Trabajo Final titulado “El aprendizaje de ecuaciones matemáticas de los alumnos del Ciclo Básico de la E.E.T. Nº 1 de San Salvador de Jujuy”. La defensa tuvo lugar el 12 de abril del corriente.

En la oportunidad las nuevas graduadas de la Facultad de Ingeniería de la UNJu, hicieron saber de su satisfacción por la meta alcanzada, “para nosotras significa el crecimiento como personas y como profesionales, desde donde podemos hacer muchos aportes justamente para tener estudiantes que puedan utilizar su aprendizaje en los diferentes contextos”. Asimismo, agregaron que es “terminar un ciclo que comenzó con un sueño, el sueño de aprender, de mejorar nuestras prácticas, de descubrir qué es lo que estaba pasando en nuestra escuela y se ha llegado a cerrar la investigación”, valoraron.

En ese marco, las Licenciadas Teresa del Valle Alarcón y Teresa Beatriz Prieto hicieron saber que al iniciar su estudio sobre la problemática, tenían “muchas dudas, inquietudes, de esta indagación que tenemos que tener como docentes, preguntarnos qué pasa, analizar la realidad, y además como docentes de matemática que también nos ha costado porque nuestras estructuras lógicas, quizá no nos permiten analizar desde un enfoque cualitativo pero después de haber transitado todo este camino nos ayudó a descubrir y a llegar a este objetivo cumplido”, celebraron. Ambas Licenciadas en Enseñanza de la Matemática, se desempeñan como docentes en el Ciclo Básico y Ciclo Superior de dos colegios técnicos una del interior de la provincia y en capital, y una de ellas también en el nivel terciario.





PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y SUS RESULTADOS

En relación al tema abordado en torno a la dificultad de los estudiantes en la resolución de ecuaciones de primer grado en otros espacios curriculares que no sea matemática, las nuevas Licenciadas en Enseñanza de la Matemática Prieto y Alarcón explicaron que su objetivo fue “analizar qué es lo que pasaba con nuestros estudiantes que no podían llevar este aprendizaje de la Matemática a otros espacios curriculares pese a que podían resolver todos los ejercicios pero cuando iban a resolver en Física, Taller, Dibujo no sabían cómo hacerlo, no podían unir Matemática con otros espacios curriculares”, puntualizaron. Así, entre las causas identificadas, hallaron que “los docentes trabajan estos contenidos en forma tradicional, las estrategias no son innovadoras sino repetitivas, algo metódicas y otra de las causases que los docentes en sus planificaciones proponen lograr aprendizajes como desarrollo capacidades, pero cuando lo ponen en práctica siguen siendo tradicionales”, describieron.

En esa línea, también indicaron que la problemática alcanza a todos los docentes, “la falta de comunicación entre los docentes de todos los espacios curriculares hizo que también se rompa esta articulación”, afirmaron. Ejemplificando que “en determinado espacio se hacía el ejercicio, pero no iban a la práctica y en otros espacios como Taller aplicaban en sus productos la teoría de ecuaciones pero no entendían la teoría en sí de qué se trataba, y por ejemplo, ellos podían trabajar en los espacios de Taller con algún fenómeno pero no podían decir si ése fenómenos era químico, fìsico o matemático”, advirtieron.

De ese modo, sostuvieron que es “la falta de comunicación entre los docentes y falta de trabajo interdisciplinario lo que repercute en el aprendizaje de los estudiantes”.

Para finalizar, la Licenciada en Enseñanza de la Matemática Teresa del Valle Alarcón y la Licenciada en Enseñanza de la Matemática Teresa Beatriz Prieto compartieron su alegría por la finalización de la carrera. “Este crecimiento también lo compartimos con nuestros colegas, no es que queda para nosotras, sino que lo tenemos que socializar, esta socialización va a hacer que esta realidad empiece a cambiar y esto que en alguna oportunidad que se llamó la ‘manzana de la discordia’ porque todos atacaban a un determinado grupo de docentes, se tiene que acabar porque la responsabilidad es de todos, eso es lo que descubrimos y eso es lo que vamos a socializar. Apuntaron como nueva meta a alcanzar.

fuente: Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.