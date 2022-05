LEGISLADORES DE COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS RECORRIERON LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA DE MESA XUMA

La Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, junto a legisladores de otras comisiones legislativas recorrieron las instalaciones de la planta embotelladora de agua de mesa Xuma, ubicada en el barrio El Arenal de la ciudad Capital.

En el emprendimiento que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, los legisladores fueron recibidos por Víctor Galarza, presidente de la empresa estatal Agua Potable y Saneamiento de Jujuy.

En ese contexto los parlamentarios escucharon el detallado informe respecto del funcionamiento de la empresa, sus inicios y su conformación. De manera empírica tuvieron la posibilidad de conocer todo el proceso que se desarrolla para llevar el agua mineral Xuma a la mesa de todos los hogares de Jujuy. Asimismo, degustaron de manera exclusiva los productos: agua con gas y saborizadas, que la empresa pondrá en el mercado próximamente.

Al concluir la visita, el diputado provincial Fabián Tejerina, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos ponderó el recorrido por el emprendimiento del Estado provincial “nos sentimos muy orgullosos de este resultado, como decía su presidente (Víctor Galarza) es una empresa del Estado que demuestra eficiencia, que se ha conformado a partir de la buena administración, del ahorro, de optimizar. Hemos recorrido la planta completa, es un lujo; es un agua de una calidad que compite y mejor a las que hoy están en el mercado”, ponderó.

El legislador se mostró gratificado por el recorrido “me voy muy satisfecho, fue una jornada muy positiva y me encantaría que los jujeños conozcan esto. Muchas veces se piensa que lo que tiene que funcionar es lo privado y no lo público, esto rompe con ese concepto y lo que demuestra la administración de la empresa es que, no solamente mejoró su situación financiera, si no la prestación del servicio”, subrayó.

Por su parte, Víctor Galarza destacó que la oportunidad fue propicia poner en conocimiento de los legisladores “de todos los proyectos que tenemos para adelante, no solamente de Agua Potable sino también de Xuma; dado que están llegando las nuevas maquinarias. Tenemos una línea que produce 4.000 botellas por hora, y se compró una línea que va a producir 9.000 botellas, es decir, vamos a llevar la producción a 13.000 botellas por hora. También se adquirió otra línea para producir bidones de 6 litros de capacidad, también todo el proceso y la maquinaria para producir el agua con gas, de toda esta compra el 95% está pagado y cancelado”, describió.

Finalizó diciendo que “estamos predispuestos a todos aquellos que quieran conocer, ya sean colegios primarios, secundarios, vecinos. Recibimos las visitas para que hagan el paseo y vean la calidad y la seguridad con la que se envasa el Agua Xuma; el agua de más bajo sodio, cuando las aguas que están funcionando en el mercado, la que menor sodio tiene 10 y nosotros tenemos 4, esto nos da no solamente una mayor calidad, sino que también cuidamos la salud de la población”, sostuvo.





DIRECCION DE PRENSA - LEGISLATURA DE JUJUY

www.legislaturajujuy.gov.ar - prensa.legislatura.jujuy@gmail.com

Gorriti 47 - San Salvador de Jujuy - Jujuy – Argentina

TEL: 54 (0388) 4239249 / 4239313

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.