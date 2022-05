Trabajarán en un Proyecto de Ley de Formación en Perspectiva de Discapacidad

El Lic. Albizo Cazón junto con el Secretario de Salud Mental, la Directora de Rehabilitación de la Provincia y Legisladores de distintos bloques para continuar instalando a la Discapacidad en la agenda pública.





16-5-2022

En pos de continuar instalando la discapacidad en la agenda pública, el Lic. José María Albizo Cazón, Presidente de la Coalición Cívica ARI y fundador de la Mesa de Diálogo por la Discapacidad, participó junto a Legisladoras/es de los Bloques de Cambia Jujuy, Primero Jujuy, Frente de TODOS y Juntos por Jujuy, de una reunión con el Secretario de Salud Mental y la Directora de Rehabilitación del Ministerio de Salud de Jujuy.

Con objeto de continuar con las gestiones para poder dar respuestas a las inquietudes que surgieron en la 1era. Jornada de la Mesa de Diálogo por la Discapacidad, el Presidente de la CC-ARI Jujuy se reunió junto a las Sras. Legisladoras: Mariela Ortiz, Mariela Ferreyra, Débora Juárez; el Sr. Legislador, Omar Gutiérrez, y Belén Garcia Goyena, asesora de la Sra. Legisladora Marta Russo Arriola; con el Sr. Secretario de Salud Mental, Dr. Agustín Yécora, y la Directora De Rehabilitación, Dr. Verónica Curet.

En el encuentro, se acordó, entre otros temas, el trabajar colaborativamente en un Proyecto de Ley de Formación en Perspectiva de Discapacidad que resulte obligatorio a los 3 Poderes de Estado, en promover que se creen Oficinas de Discapacidad en la totalidad de Municipios de Provincia de Jujuy, y en facilitar la gestión de turnos para la generación y/o renovación de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), el cual podrá hacerse virtualmente. Conforme ello, el Lic. Albizo Cazón transmitió que cada punto será luego socializado tanto con ONG como con Personas con Discapacidad (PCD), para trazar de forma conjunta cada medida.

Al ser consultada sobre su perspectiva acerca de la reunión, la diputada del Frente Primero Jujuy, Mariela Ortiz, comentó: “Era una reunión necesaria para aunar criterios de abordaje con respecto al tema discapacidad, fue enriquecedor escuchar opiniones de legisladores y funcionarios provinciales que trabajan en la temática. Rescato la continuidad del trabajo en conjunto, la necesidad de avanzar en capacitaciones con perspectiva de discapacidad en el ámbito de los tres poderes del Estado, involucrar a instituciones y organizaciones de la sociedad civil a participar en debates para implantación de políticas públicas.”

En sintonía, la diputada Mariela Ferreyra, del Frente de TODOS - PJ, destacó: “La apertura al diálogo y el trabajo en equipo me parece la mejor forma de trabajar. Demuestra una madurez política y voluntad de pensar en serio en la problemática. Me parecen ejes fundamentales la integración; el transporte, la integración laboral, con posibilidades de acceso a microemprendedores para no sólo pensar en trabajo público. También la información, articulada entre provincia y municipios, con el fundamental soporte de los puestos de salud y asistentes sociales”

De igual forma, la diputada Débora Juárez, del Bloque Juntos por Jujuy – Frente de Todos, expresó: “Fue una reunión muy rica, en primer lugar porque sentí la convicción real desde las autoridades provinciales de querer hacer algo, y en segundo lugar porque contó con la participación de todos los sectores políticos. La vocación de ‘querer hacer’ es lo que necesitamos ara no encontrar piedras en el camino. A mi consideración, el hecho de que el ejecutivo y la fuerza política de todos los sectores hayan participado en la reunión y, sobre todo, con objetivos en común fue muy importante.”

Por su parte, el Secretario de Salud Mental de la Provincia, Dr. Agustín Yécora, manifestó: “La reunión me pareció muy buena, permitió aclarar algunos conceptos de cambio de modelo de intervención que propone la Ley a una perspectiva de derechos. Destaco la propuesta de implementación de la capacitación transversal a todos los organismos del estado en Discapacidad, para así poder afianzar el sistema de apoyo, tanto Jurídico como también en figuras de apoyo; además rescato principalmente la idea de afianzar estrategias para la autonomía progresiva de las Personas con Discapacidad.”

Mientras tanto, el Lic. Albizo Cazón, líder de la Coalición Cívica ARI, transmitió que: “lo más importante para mí, es que se está obrando en consecuencia de una causa que es inminente nos una en el servicio por el otro. Y esa causa es el llevar la discapacidad a la agenda pública, en función de promover mayores grados de comprensión e inclusión, que de la mano del sentir de las PCD, construya colaborativamente una historia colectiva mejor. Pero eso sí, para lograr resultados reales se debe tener paciencia, porque se debe avanzar a paso firme, y creo que este es el inicio de un compromiso de vida, que ya está dando frutos”.





