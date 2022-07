Imponente avance de obras del nuevo Hospital en Libertador

Las obras del megaproyecto de infraestructura de salud forman parte del Plan Maestro Jujuy, son provistas con trabajo local, y ya alcanzaron el 20% de avance.

30 DE JUNIO DE 2022

Autoridades de los Ministerios de Salud y de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) de la Provincia, junto a autoridades de la Municipalidad de Libertador General San Martín, constataron avances de las obras para lo que será el nuevo Hospital Regional Oscar Orías.

Las obras para el nuevo hospital se dan en la ejecución del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo Jujuy 2021-2023, presentado por el gobernador Gerardo Morales en agosto pasado para la generación de trabajo y para propiciar el arraigo con políticas para el desarrollo sostenible. En ese marco, el Gobierno de Jujuy continúa el fortalecimiento de la regionalización del sistema de salud, mejorando los servicios locales y profundizando la descentralización de la atención sanitaria.

Los ministros de Infraestructura, Carlos Stanic, y de Salud, Antonio Buljubasich, recorrieron las obras junto a Oscar Jayat, intendente de Libertador, Horacio Calsina, director general de Arquitectura -área del MISPTyV a cargo de la inspección de obras-, la directora del Hospital Oscar Orías, Manuela Cabello, y representantes de la empresa que las ejecuta.

Stanic expresó en la ocasión que “estamos recorriendo con los equipos del Ministerio de Salud para que puedan ir visualizando los espacios sobre los que diseñarán el funcionamiento en diferentes alas, lo que también nos permitirá tener priorizadas los sectores donde concentrar mayores esfuerzos”. “Estas son obras muy grandes, complejas, avanza por bloques, y por eso observamos que en algunos sectores contamos con un avance significativo de la estructura, y en otros, estamos realizando trabajos iniciales: la estrategia se debe a la magnitud de obra que impone el proyecto, con 26.000 m2; estamos avanzando en orden para priorizar y seguir trabajando en la temporada estival en el interior de los diferentes bloques, conservando la buena curva de obra que estamos teniendo” amplió el ministro de Infraestructura, remarcando que “aprovechamos esta época en la que no llueve tanto para avanzar con las obras que representan tareas más complejas, y logramos un 20% de avance de la obra integral, que a la vez significa haber logrado gran parte de las obras estructurales”. A su vez, Buljubasich expresó que “es muy gratificante ver el avance de estas obras” y explicó que “el diseño del nuevo hospital es moderno y de alta complejidad para satisfacer los requisitos de la región, no solo de Libertador, sino también de las poblaciones aledañas de Ledesma, Santa Bárbara y El Carmen”. Además, el ministro de Salud puntualizó en que “el plan de descentralización y regionalización es la mejor manera para que todos tengan Salud con altos niveles de atención en toda la región para que la población de diferentes puntos de la provincia no tenga que trasladarse hacia la capital para recibir atención sanitaria”. “Que Salud trabaje mancomunadamente con Infraestructura en una de las grandes acciones que lleva adelante nuestro gobernador Gerardo Morales y se lleguen a acuerdos sobre las formas de ejecución de la obra o cómo se irán encarando las diferentes etapas es un proceso dinámico que fluctúa de acuerdo a las necesidades siempre poniendo como prioridad a la gente”, concluyó el titular de la cartera sanitaria provincial. El intendente Jayat expresó durante el recorrido de obras su agradecimiento por la presencia de los ministros de Infraestructura y Salud “en esta gran obra que tiene un impacto histórico en la ciudad de Libertador, donde venimos soñando hace mucho tiempo con la directora del hospital y con toda la comunidad de tener un hospital regional que tenga todas las prestaciones necesarias”. “Pasará de 4.000 m2 a 26.000 mil m2, cumpliendo con todos los requerimientos que hoy tienen nuestra comunidad”, resaltó junto a que “e impacto de esta gran obra no sólo tiene que ver con la salud: hoy la mano de obra es casi en su totalidad local, con lo cual 300 personas tienen hoy trabajo en este lugar, a las que estimamos se sumarán todavía más en los próximos meses”. La directora del hospital Oscar Orías recordó que “nuestro hospital actual tiene más de 100 años”; “agradezco en nombre del pueblo de Libertador al gobernador Gerardo Morales la decisión política de estas obras para construir un nuevo hospital, que cubrirá la necesidad sanitaria de más de 100 mil personas”, sumó Cabello, quien también agradeció a la empresa y sus equipos por la disposición ante las visitas de obras y observó que “la pandemia fue una bisagra para los que trabajamos en salud, y agradezco nuevamente al gobernador que haya priorizado la salud dentro de su plan de gobierno y el Plan Maestro, porque sin salud no podemos avanzar, esto viene a ampliar el derecho a la salud de la comunidad”. Edificios, calles internas y más avances y puestos de trabajo La inspectora de la obra María Gabriela Canillo, profesional de la Dirección General de Arquitectura del MISPTyV, expuso durante el recorrido que “tenemos un avance en las obras de casi el 60% de estructura: se empezó por bloque B, bloque C, donde ya se están realizando las losas de cubierta, y continuamos en los bloques D1 y D2; en el bloque E los equipos avanzan en las vigas de fundación y en el bloque A –que constituye el ingreso formal al edificio- se están realizando las bases”. “Ya se iniciaron las obras de pavimento en las calles internas y el estacionamiento y todo lo relacionado a los desagües pluviales, ya que es una zona inundable; para remediar el desnivel natural del predio se realizó un trabajo topográfico, a lo que sumamos un estudio integral para mejorar los desagües secundarios al canal principal paralelo la Ruta Nacional 34”, detalló. En cuanto a los trabajos en las próximas semanas, la inspectora destacó un próximo incremento en el número de operarios en obra: “al estar trabajando por bloques, podemos ir avanzando con diferentes ítems de obra, continuamos con el equipo de 280 trabajadores que hoy están abocados a las estructuras y estimamos que en el mes de agosto ingresarán a las obras alrededor de 100 trabajadores más para iniciar las tareas de mampostería, instalaciones y albañilería, en los bloques que ya tengan su estructura terminadas”. Una mega obra de infraestructura de salud Con un perfil sustentable, inclusivo y accesible, la futura unidad hospitalaria -que demandará una inversión de aproximadamente $3.879.000.000, en un plazo de ejecución de 20 meses- ofrecerá servicios de mediana complejidad con más de 26.000 m2 de superficie cubierta. El nuevo hospital regional en Libertador contará con atención ambulatoria con 21 consultorios externos, información, administración, tratamientos sociales, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, extracciones de laboratorio, farmacia, emergencia pediátrica y de adultos, quirófano de urgencias, obstetricia, neonatología, residencia de madres y residencia de médicos, 11 puestos de diálisis y uno de diálisis peritoneal y las áreas de limpieza, cocina, lavadero, mantenimiento y sala de máquinas, en planta baja. En planta alta, se ubicará hemoterapia, docencia e investigación, laboratorio, centro regional de esterilización, 4 quirófanos y 2 alas de internación con 200 camas en total, 13 de ellas destinadas a unidad de terapia intensiva, 33 a terapia intermedia y 10 a unidad de cuidados críticos en pediatría.

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.