SE ABREN LAS POSTULACIONES A LOS “PREMIOS SAN SALVADOR”

Las mismas, se recibirán desde el 4 hasta el 20 de julio, en avda. El Éxodo N° 215 1ºpiso, de lunes a viernes de 08 a 13 y de 14 a 19 horas, o por mail a ceremonialmunicipalidad@gmail.com. La gala de entrega de premios se llevará a cabo el 6 de agosto en las instalaciones del Centro Cultural “Éxodo Jujeño”.

Al respecto, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, explicó, “como hacemos todos los años, vamos a consolidar toda la experiencia que ya tenemos con los Premios San Salvador, con un jurado especializado, por eso tantas nominaciones, para concentrar la mayor cantidad de expresiones que tiene la Ciudad en personas e instituciones. Todo esto nos permite que el 6 de agosto, día del Santísimo Salvador, no sólo sea para conmemorar la razón de ser del nombre de la capital jujeña, sino también reconocer y brindarle un afecto especial a muchas personas e instituciones que hacen cada vez más grande a nuestra querida Ciudad”.

Para ser respetuosos de los tiempos – prosiguió- , el 20 de julio, tienen que estar todas las postulaciones presentadas, las bases y condiciones se encuentran en la página web de la municipalidad, con la certeza de que el 6 de agosto, se llevará a cabo en el Centro Cultural ‘Éxodo Jujeño’ la gala de entrega de los premios.

Finalmente, agradeció a todos los medios de comunicación “por difundir esto que ya es una costumbre en la Ciudad, que tiene prácticamente 30 años de permanencia y que es un reconocimiento a todos aquellos que trabajan para una Ciudad más próspera”.

Por su parte, Raúl Sendín, de la Dirección de Ceremonial y Protocolo señaló que “a partir de hoy, lunes 4, hasta el 20 de julio se recibirán los sobres con las distintas postulaciones, para ello es necesario que vengan a través de organismos no gubernamentales, con todos los datos: nombre y apellido, número de teléfono, número de DNI y fundamentalmente el correo electrónico. Posteriormente, los sobres serán enviados a un jurado, ellos evaluarán cada postulación y de allí saldrán los galardonados de los Premios San Salvador”. También queremos recalcar que la entrega el premios se realiza por única vez, es decir una persona que ha sido postulada y ha ganado, no puede volver a postularse y, aclaramos a su vez, que no existen premio post mortem, por lo que no se aceptarán postulaciones a personas fallecidas”.

Por último, María Eugenia Fernández Basualdo, aclaró que “cada institución sólo se puede realizar tres postulaciones por rubro y las personas físicas no pueden autopostularse ni postular a un tercero. Es muy importante que las consignen sí o sí el rubro sobre el que se está trabajando; los mismos son: Labor Vecinal o Ciudadana, Labor Humanitaria, Labor Cultural, Labor Deportiva, Instituciones Intermedias, Labor Empresarial, Labor Profesional, Labor Científica, Labor Educativa y Labor Periodística. Todos los requisitos ya se encuentran disponibles en la página web www.sansalvadordejujuy.gob.ar/premiossansalvador/ con las bases y condiciones para participar del prestigioso premio.”