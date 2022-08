EL VICEGOBERNADOR ENTREGÓ BANDERAS A INSTITUCIONES DE LA CIUDAD DE LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

En las instalaciones de la municipalidad de Libertador General San Martín, el vicegobernador Carlos Haquim junto al intendente Oscar Jayat y el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy Joaquín Carrillo, participó de la entrega de banderas de ceremonia y de flameo, Nacional y Nacional de la Libertad Civil a instituciones educativas y sociales de esa comunidad.

La actividad se enmarca en la semana del aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martin y busca revalorizar los símbolos patrios. Las instituciones que recibieron la enseña patria son: Escuela Agrotécnica N° 4, Escuela N° 73 "Estanislao Soler", Gendarmería Nacional, Comisaría Seccional N° 11, Municipalidad de Libertador Gral. San Martín y el Centro Gaucho San Antonio.

En ese contexto, el vicegobernador Carlos Haquim mencionó que la Legislatura de Jujuy desde el inicio de su gestión entregó banderas de flameo, de ceremonia a distintas instituciones que lo solicitaron “en Jujuy lo hicimos en su momento antes del desfile del 23 de agosto, entregamos la bandera de la libertad civil a más de 130 instituciones gauchas y demás. Lo mismo hicimos acá en Libertador que fue interrumpida por la cuestión sanitaria”, indicó.

Resaltó que en conversación con el intendente Oscar Jayat, quien le transmitió esa inquietud, en la fecha se está procediendo a la entrega de las banderas “hoy estamos entregando, quizás hubiéramos querido que sean más las instituciones pero tenemos como propósito que todos podamos tener y lucir con orgullo no solo nuestra Bandera Nacional sino también la Bandera Nacional de la Libertad Civil, en los términos que establece la normativa vigente”, refirió.

Asimismo Haquim recordó con mucha preocupación que en la Legislatura “algunos sectores políticos que no izaban la bandera, que no cantaban el himno, que no respetaban nuestra historia, nuestra cultura, nuestra tradiciones. Eso nos hizo intensificar acciones direccionada a los chicos para que entiendan que las banderas no son elementos de tela sino que son símbolos patrios que nos marcan como Nación y que han sido esos símbolos los que nos han permitido ser libres, soberanos y que representan los derechos que tenemos todos los argentinos de poder vivir en paz, de poder educarnos, y de tener salud”, sostuvo.

Por su parte el Intendente de la ciudad de Libertador Gral. San Martin Oscar Jayat agradeció al vicegobernador y al Instituto Belgraniano de Jujuy por las donaciones y ponderó la decisión de que en cada una de las entregas de la Bandera Nacional y de la Libertad Civil esté acompañada por una reseña histórica de lo que representa para todos los jujeños. El intendente agradeció la celeridad de la entrega por parte del vicegobernador ya que estas instituciones participaran de los actos de recordación del fallecimiento del General San Martín.

En tanto el presidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, Joaquín Carrillo refirió que el vicegobernador solicitó que cada vez que se haga entrega de banderas hagamos una pequeña reseña, es fundamental para que se entienda el significado de la bandera, con que orgullo debe llevar los abanderados este símbolo patrio, sobretodo revalorizar al pueblo jujeño a través de estos símbolos patrios que Belgrano nos legó como abanderado de la Patria”, remarcó.

La ceremonia concluyó con la entrega de las banderas y los libros de la Bandera Nacional Civil del escritor Miguel Carrillo Bascary y el cómic “Las Hazañas del Belgrano y el Pueblo Jujeño” de la escritora Gabriela Quiroga.





















[ DIRECCION DE PRENSA - LEGISLATURA DE JUJUY ]

www.legislaturajujuy.gov.ar - prensa.legislatura.jujuy@gmail.com

Gorriti 47 - San Salvador de Jujuy - Jujuy - Argentina

TEL: 54 (0388) 4239249 / 4239313 [ DIRECCION DE PRENSA - LEGISLATURA DE JUJUY ]Gorriti 47 - San Salvador de Jujuy - Jujuy - ArgentinaTEL: 54 (0388) 4239249 / 4239313

Periodista: huellas de jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.