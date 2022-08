Morales trazó una hoja de ruta para la economía argentina ante el Consejo de las Américas

El Gobernador de la Provincia participó, en carácter de disertante, en la asamblea del Consejo de las Américas que convocó a funcionarios, dirigentes, diplomáticos y empresarios.

18 DE AGOSTO DE 2022

Gerardo Morales llamó a autoridades nacionales a definir y ejecutar a la brevedad un master plan de inversiones enfocado en infraestructura productiva. Lo hizo al disertar ante la 19° reunión del Consejo de las Américas de la que tomaron parte funcionarios, dirigentes, diplomáticos y empresarios, en el hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires.

El Gobernador de Jujuy expuso junto a sus pares de Salta, Gustavo Sáenz; y de Mendoza, Rodolfo Suárez; especialmente invitados por el Consejo de las Américas, organización de empresarios estadounidenses que impulsa el libre comercio y los mercados abiertos en todo el continente.

En este contexto, señaló que “el accionar productivo de las provincias, guarda vinculación no sólo con lo que hagamos los gobernadores, sino con las decisiones que debe tomar el gobierno nacional” y añadió que “todo dependerá de las medidas que adopte en concreto el Gobierno de la Nación que, hasta ahora, solo hizo anuncios generales”.

“Por nuestra parte y desde Jujuy, tenemos una agenda de esperanza”, enfatizó, ya que “no hay provincias inviables y todas tenemos grandes proyectos”. Continuó apuntando, que en las últimas horas la Nación tomó la decisión de segmentar las tarifas de los servicios eléctricos, en línea con lo planteado con el Fondo Monetario Internacional, lo que, consideró, “representa un avance, más allá de la discusión sobre si quedaron cortos o largos”.

“Esta medida es una responsabilidad exclusiva del Frente de Todos que generó esta situación crítica y puso a la República Argentina al borde del abismo”, remarcó. Además, estimó que el gobierno nacional “primero tiene que ordenar las cuentas y resolver el problema de la inflación” y en cuanto a la falta de dólares, dijo que “se los gastaron ellos” y detalló que al finalizar el gobierno de Juntos por el Cambio en 2019 “el déficit era un poco más de 4.000 millones de dólares, pero ahora será de 16.000 millones a fin de año”.

“En poco más de dos años de gestión, metieron más de 12.000 millones de dólares y por eso ahora no hay dólares”, indicó e insistió: “La culpa es exclusiva del gobierno nacional, no del campo ni de ninguna otra persona o sector”. Entre las prioridades planteadas por Morales, también citó la necesidad de “establecer normas desde el Banco Central que debe ser independiente” y propuso debatir un nuevo marco jurídico para la entidad “de manera que funcione con autonomía y no como apéndice del Ministerio de Economía”, acotó. Asimismo, puntualizó que “el país no puede seguir gobernado con la cabeza centrada exclusivamente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)” y llamó a “abrir una visión más federal”, caso contario las regiones del interior “no podremos ser competitivas”.

En este sentido, volvió a reclamar “un master plan estratégico de perfil federal en distintas áreas”, el cual “se debería poner en marcha de inmediato”. Hizo referencia al sector minero, resaltando que “Chile exportó 63.000 millones de dólares en minerales, a diferencia de Argentina que exportó 3.000 millones de dólares, cifra menor a lo que exportamos en economía del conocimiento con 7.000 millones de dólares”.

“Tenemos los materiales críticos que el mundo demanda, es decir energía, economía del conocimiento, alimentos y biotecnología, entre otros”, prosiguió el mandatario para luego precisar que “producimos litio, cobre y zinc que son lo que el mundo necesita en la transición energética”, lo que implica que Argentina “tiene un gran potencial”.

En esta línea, se pronunció a favor de “medidas de segunda fase de invariabilidad fiscal, respecto de aranceles de exportación e importación y aduana”, por cuanto el que invierte “demanda que no cambien las reglas”. “Así recibiremos un flujo de inversiones que ni soñamos”, puntualizó. En materia de infraestructura energética, pidió por el ducto Néstor Kirchner y el gasoducto para conectar con el norte del país y Brasil, lo que permitirá evitar la importación de gas desde Bolivia. “Hay un problema estructural a resolver para aprovechar lo que ofrece Vaca Muerta, modificando la cuenta en dólares”, subrayó y alertó: “De no resolver estos problemas estructurales, seguiremos siendo el país deficitario, que salta de inflación en inflación”.

Recalcó que este proceso debe ser acompañado de un nuevo modelo educativo que responda a la demanda del mundo del trabajo con oficios y salida profesional. “Hay que rediscutir la escuela secundaria”, definió. Observó que las PyMEs “también deben ser alcanzadas por una reforma, con nuevo régimen laboral y carga impositiva aliviada”.

“En Jujuy tenemos una agenda de esperanza, a partir de la paz recuperada, del freno a la corrupción con delincuentes que robaron al pueblo presos, del litio, las energías renovables, el cultivo de cannabis con fines medicinales, el proyecto de fabricación de baterías de litio para movilidad eléctrica, turismo creciente, la construcción de 258 edificios escolares nuevos y la producción de Hidrógeno Verde”, concluyó Morales.





