Albizo Cazón será propuesto para la Constituyente y apuntó contra Jenefes

El Presidente de la Coalición Cívica ARI en Jujuy, partido cofundador de Juntos por el Cambio, será propuesto por la Dra. Elisa Carrió para participar activamente de la Reforma Constitucional. Licenciado en Relaciones Internacionales de 26 años, fue autor de destacadas propuestas tanto ejecutivas como legislativas, al tiempo de ser denunciante de resonantes causas penales por hechos de corrupción que han apuntado contra aliados y adversarios de la clase política.

“Sí me preguntan que me preocupa a hoy, me preocupa el estado de indefensión en el cual se puede situar a los pueblos indígenas en función de los diversos conflictos que hay en nuestra provincia por el territorio, y entre ellos hablo por ejemplo el de la Comunidad Aborigen de Guerrero, que es hostigada civil y penalmente por el Sr. ex Vicegobernador, Dr. Guillermo Jenefes, persona a la cual llamo a la reflexión”, apuntó el Lic. Albizo Cazón.

“En tal sentido, me aflige la interpretación de demás casos como el que refiere a los damnificados de Inmobiliaria Horizonte, que son familias de B° El Ceibal a quienes conforme su invitación visité semanas atrás y que fueron víctimas tanto de Aldecoa, Petrillo y Martinez como de quienes con responsabilidad política han garantizado el modus operandi de éste, o bien el que refiere a quienes han sido estafados por Issa en B° Campo Verde, y para quienes pido el cese de toda medida de desalojo, por cuanto quienes tienen boleto de compraventa han obrado de buena fe en la adquisición de sus tierras. Y es por ello que me pregunto ¿Cómo la Reforma Constitucional, que hablará de propiedad privada, va a proteger a quienes son considerados usurpadores, pero en realidad no lo son, sino que han sido personas a las cuales se las estafó, desprotegió, violentó la confianza o en otros casos, ajustados a derecho no se les reconoció conforme art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y Convenio 169 de la O.I.T.? Por supuesto que soy un defensor de la propiedad privada, pero no al costo de la mentira”, expresó el líder de la CC-ARI.

Políticas de Transparencia y Órganos de Contralor; Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de las Personas con Discapacidad (PCD), Derechos de los Animales No Humanos (ANH), Derechos de las Infancias, las Juventudes y la Ancianidad; sumado a la defensa de los Recursos Naturales, serían algunos de los ejes que junto a Justicia, la Coalición Cívica ARI focalizaría en la reforma de la Constitución de la Provincia de Jujuy.

Es así, que el joven político, el cual sin provenir de una familia de poder económico o político se caracterizó desde sus 17 años por un perfil proactivo e intransigente sin jamás haber ocupado cargos públicos jerárquicos, podría llegar a ser uno de los integrantes más jóvenes de ésta Convención Constituyente que elegirá a sus miembros mediante el voto popular en el mes de diciembre.

