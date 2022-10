CARLOS HAQUIM FUE INVITADO A LOS 201 AÑOS DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Carlos Haquim, vicegobernador y presidente de la Legislatura, recibió – acompañado por el intendente de la ciudad de San Pedro, Julio Bravo, y el presidente del Bloque Cambie Jujuy, Alberto Bernis -la invitación para participar de los actos conmemorativos de los 201 años de la Policía Federal Argentina. Los mismos, se realizarán el 4 de noviembre en las instalaciones de la Ciudad Cultural.

La invitación fue realizada personalmente por el jefe de la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina, Comisario Ramón Alejandro Sosa, que destacó “desde que llegué acá, a Jujuy, siempre nos abrieron las puertas y estuvieron a disposición nuestra, como también nosotros estamos a disposición de este gobierno”.

De igual manera, Sosa señaló “en todos estos años tenemos objetivos cumplidos y otros por cumplir. Nos falta mucho, todavía. Hay mucho trabajo, algunos que ponemos en conocimiento de la sociedad y otros que realizamos internamente, pero la idea es fortalecer el vínculo con la sociedad, con esta gente cálida y cariñosa que nos recibe, que me recibió a mi cuando me hice cargo a principios de este año, y que me hace sentir un jujeño más”.





