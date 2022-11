Música y los mejores platos en el “Festival del Tamal”

El Intendente Raúl “Chuli” Jorge presentó la edición 2022 del icónico evento, que será llevado a cabo el próximo viernes 18 de noviembre de 11 a 18 horas, en las instalaciones de la Delegación de Villa Jardín de Reyes.

16 noviembre, 2022 Al respecto, Raúl “Chuli” Jorge, señaló: “estamos muy felices y con mucha esperanza sobre todo por aquellos productores que venían participando hasta la cuarta edición que luego tuvo que ser suspendida por la pandemia, y ahora con once competidores, diez mujeres y un hombre, que ya fueron designados para que participen de un concurso y una premiación. Además habrá un gran festival folclórico para acompañar esta exposición de lo mejor de nuestra gastronomía, que se encuentra distribuida en toda la ciudad, pero que se juntarán en Villa Jardín de Reyes, como se desarrolló tradicionalmente este festival“.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, detalló que “después de dos años que no pudimos realizarlo en su formato tradicional, vuelve este Festival del Tamal en el lugar que siempre se llevó a cabo: en la Delegación de Villa Jardín de Reyes. Estamos muy contentos, no sólo porque anunciamos que vuelve en su formato tradicional, sino porque tenemos once competidores, diez mujeres y un hombre, a quienes les deseamos suerte”.

DESTACADA GRILLA MUSICAL

Córdoba destacó que en la ocasión se realizará el “Concurso del mejor tamal elaborado” y se podrá disfrutar de una jornada atractiva y familiar acompañada de una grilla musical folclórica de grupos locales compuesta por: Patricia Ramos, Álvaro Valdiviezo, Esteban Ranzoni, Jujeñas, Daniela Salas, Joaquín López, Becho Riveiro y Salamanqueros.

Finalmente subrayó que el Festival del Tamal se encuentra enmarcado dentro de la agenda turística y cultural de nuestro municipio, el mismo se viene realizando desde hace muchos años en esta Delegación municipal, siempre manteniendo el espíritu cultural, gastronómico y turístico característico que permite fortalecer nuestro patrimonio en su más amplio significado.