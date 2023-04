Karina La Princesita se mostró horrorizada con la acusación que recibió Jey Mammon

El caso de Jey Mammon y las acusaciones recibidas por parte de Lucas Benvenuto han impactado el universo mediático en estas últimas semanas. Una de las personas que supo ser muy cercana al conductor de televisión es Karina La Princesita. Ayer, la cantante visitó a Fer Dente en América y a la salida conversó con los Socios del espectáculo.





"Si bien yo no tengo una amistad íntima con Jey, hemos compartido cosas. En su momento medio que apuntamos a ser amigos, pero después nos alejamos y no volvió a ser lo mismo. Nos reencontramos en una mesa de Mirtha Legrand y en el primer programa de La Peña", empezó diciendo la cantante.









Luego, Karina continuó diciendo su opinión: "Hay un cariño previo a saber de las acusaciones, pero para mí Jey podría ser un hermano, un padre o lo que sea, pero es igual de grave. Yo siempre voy a estar del lado de la víctima hasta que se demuestre realmente lo contrario".





Acerca de la importancia de la situación, La Princesita expresó: "Hay que entender que cuando un menor de por medio es muy grave. Después se puede debatir si estaba consensuado o no, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay que brindarle a todo esto la importancia que merece porque es un tema grave".





"Nos distanciamos mucho tiempo antes de todo esto y nos reencontramos después. Si fuese amiga no me avergonzaría decirlo, pero de todas maneras no voy a dejar de pensar lo mismo", agregó sobre su relación con Jey.





Por último, ante la pregunta de qué opina "Pienso que cuando hay una víctima de por medio hay que prestarle toda la atención del mundo y estar al lado de ella hasta que se demuestre todo lo contrario", cerró diciendo Karina La Princesita.





