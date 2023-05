Acróstico, la nueva canción de Shakira, dedicada a sus hijos Sasha y Milan

Shakira lanzó de forma oficial "Acróstico", su nueva canción. Se trata de una balada musical dedicada a sus dos hijos, Sasha y Milán. Con este lanzamiento, la artista deja atrás todas las polémicas por su separación con Piqué y da apertura a su nueva vida en Miami. En la letra de la canción se puede ver que a pesar de encontrarse dolida por la separación, está optimista sobre el futuro.

"Acróstico" es un regreso de Shakira a sus orígenes, ya que se aleja de los ritmos urbanos que se volvieron comunes en los últimos lanzamientos de la colombiana. Es una balada musical cargada de sentimientos y nos permite ver cómo ha vivido ella los recientes cambios en su vida.

Desde las filtraciones de algunos versos de la canción se pudo ver que se trataría de una melodía sobre el dolor y el duelo. “Lo único que quiero es su felicidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar”, dice uno de los primeros versos que se conocieron de la composición.





“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”, dice una de las estrofas de la canción. Allí Shakira hace referencia a que es necesario dejar atrás algunas cosas y que aunque haya dolor, todo puede mejorar. También podría ser una señal de que hubo una ruptura en la familia, pero eso no significa que se termine o disuelva la misma.

fuente:https://www.rosario3.com/ocio/Acrostico-la-nueva-cancion-de-Shakira-dedicada-a-sus-hijos-Sasha-y-Milan-20230512-0050.html









