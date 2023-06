Issa Vegas presume su cuerpo al natural y se lleva las miradas de todos

Issa Vegas es una de las influencer más populares del continente. Ella es una persona dedicada a la vida fitness, es por eso que en sus cuentas oficiales comparte diversos momentos de ella en el gimnasio. Constantemente les brinda a sus seguidores consejos sobre ejercicios y alimentos saludables.

Esta vez no fue la excepción, ya que hace algunas horas, Issa Vegas compartió unas serie de historias en su cuentas oficial de Instagram que dejaron a más de uno con la boca abierta. La primera de ella consiste en una imagen donde se puede ver a la modelo argentina luciendo un microbikini rojo.

ISSA VEGAS ENTRENA TODOS LOS DÍAS SU ESCULTURA.

Una vez más Issa Vegas se quedó con las miradas de todos desde living de su casa. El look elegido por la talentosa influencer no solo demostró que es dueña de una exuberante belleza sino que también tiene una escultural figura. En la fotografía se puede leer la frase: "Me parece que los resultados ya están apareciendo".

Mientras que en otro de sus estados la mencionada red social de la camarita, Issa Vegas compartió un momento desde el gimnasio luciendo un conjunto deportivo de color negro que conquistó a sus fans. En el clip se puede leer la siguiente frase: "Ya se está yendo de apoco la grasita. Casi dos meses que regresé a entrenar".

Gracias a esta gran popularidad que posee Issa Vegas, la bellísima rubia es convocada por importantes marcas de ropa y productos de belleza para que protagonice sus campañas publicitarias. Luego ella comparte diversos fragmentos ante sus millones de seguidores de todas partes del continente.

Fuente:https://www.mdzol.com/entretenimiento/2023/6/22/en-microbikini-issa-vegas-presume-su-cuerpo-al-natural-se-lleva-las-miradas-de-todos-347430.html

