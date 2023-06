Mbappé comunicó en una carta que no renovará su contrato con el PSG

Al igual que Lionel Messi , Mbappé ya tendría decidido su futuro lejos del PSG y su salida será una bomba. Según los medios franceses, el jugador ya le comunicó al mediante una carta club que no seguirá , por lo que no renovará y a partir de enero de 2024 podría negociar con el pase en su poder.

Kylian Mbappé llegó al Paris Saint Sain Germain el 31 de agosto de 2017 por 180 millones de euros, eligiendo entre varios clubes poderosos que querían contar con sus servicios debido a sus dotes futbolísticas y explosión en el ataque demostrado con solo 19 años. Tenía la opción de renovar por un tercer año hasta 2025, pero no la ejecutaría.

El medio deportivo L’Equipe anunció que el atacante no firmará y su vínculo terminará en enero de 2024, por lo que tendría el pase en su poder para irse a cualquier otra institución. “Las oficinas del PSG han sido atravesadas por un ambiente abrasador en las últimas horas. Con discusiones muy discretas que reflejan un clima pesado”, agregaron junto a la primicia.

“Una decisión que despierta la incomprensión”, describió la web francesa y ya se piensa en venderlo para no derrochar la entrada de dinero que uno de los mejores en su puesto y campeón del mundo en 2018 con su Selección le podría traer.

Los indicios que acercan a Mbappé con el Real Madrid

Hace varios años que Mbappé viene coqueteando con el Real Madrid y hasta él mismo se mostró fanático del cuadro merengue. Por otro lado, hace unos días se le consultó al presidente, Florentino Pérez si ficharía al francés.

“Sí, pero no este año”, aseguró en una nota que un fanático filmó en la calle cuando se encontró con el empresario. Quizá tenía información de antemano, no lo mencionó, pero finalmente se le podría cumplir el deseo de tener a Kiki en el once inicial la próxima temporada.

