“¡No tomo, te lo dije tres veces!”: el tajante rechazo del cantante de Ke Personajes a L-Gante

Sin embargo, actualmente el cantante demostró que está rehabilitado y aunque su entorno o sus colegas le ofrezcan sustancias, puede decir que "no". “Llega un punto que no tenés poder de decisión con las drogas y cuando ya estás enojado hasta con tu mama, llegás a un fondo”, afirmó en aquel entonces en la charla con Gastón Pauls.

“La droga es una cosa muy seductora. Es un mundo rosa en los primeros pasos que después termina siendo oscuro. En mi barrio habían 11 transas, vendían merca, faso, pasta base, yo los conté. Sufrí de depresión cuando me interné por segunda vez. Estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa”, desarrolló el cantante.

Además, en el programa conducido por el actor, explicó: “Consumir de una manera excesiva me llevó a estar 3 veces por sobredosis cerca de la muerte. Eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza. La sobredosis es una búsqueda de querer terminar con ese sufrimiento”.