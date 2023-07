La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta a la carta pública de los candidatos de Patricia Bullrich

El jefe de Gobierno y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta

En el marco de la presentación de un plan para impulsar energías renovables, que dio a conocer desde Jujuy y en compañía del gobernador Gerardo Morales, Horacio Rodríguez Larreta respondió al comunicado de candidatos de Patricia Bullrich por los dichos del diputado Juan Manuel López. López dijo el pasado domingo imaginar un gobierno de Bullrich “como la serie del 2001″ y desató el enojo de los referentes que acompañan a la exministra de Seguridad en su carrera presidencial.

“Nosotros siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado ni un solo comentario, ni una sola crítica personal o comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice y no lo voy a hacer porque no es mi espíritu, y porque estoy convencido de que no es bueno para la Argentina. No lo hago por más que otros y otras lo hagan conmigo”, sostuvo el también precandidato a jefe de Estado. “Para ganarle en la elección al kirchnerismo, bajar la inflación y recuperar el salario real, tenemos que estar juntos. Para eliminar a las mafias de las drogas, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver a nosotros trabajando por la unidad. Y repito, jamás escuchan ni una sola crítica que salga de mi boca”, cerró.

Antes de ofrecer aquella contestación a la carta pública que se viralizó en la red social Twitter, Rodríguez Larreta se expresó en la misma sintonía: “Nosotros vamos por la Argentina de la paz. Llevamos 40 años de peleas, agresiones, de violencias, de empezar de cero porque lo que hizo el gobierno anterior no hizo nada. Los resultados están a la vista. Proponemos un camino diferente, el camino de la paz, de la acción, de la convivencia democrática, el de comprender a otro que piensa diferente. Convocamos a la Argentina de los dichos y hechos. Pero esto no es con todos. Con el kirchnerismo no tenemos nada que ver o negociar”.

Los dichos de Juan Manuel López y la respuesta de los candidatos de Bullrich

Durante su paso por Radio Con Vos el pasado domingo, el presidente del bloque de la Coalición Cívica ARI dijo: “Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de (Javier) Milei como la segunda temporada de El Reino, ya delirante. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″.

Rápidamente, aclaró que ve poco probable esa circunstancia porque “Juntos por el Cambio tiene los anticuerpos y Patricia es mucho más lúcida que Fernando De la Rúa”. En ese sentido, recordó que en aquel tiempo “hubo un intento de un orden represivo” que no funcionó y que, cree, tampoco podría funcionar en las condiciones actuales.

“Hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan porque la sociedad está sobreajustada. Eso no significa que no haya que ordenar la economía, bajar el déficit y buscar los lugares más claros y que menos afecten a la gente, porque no va a funcionar así. Eso me parece que lo tiene más claro el equipo de Larreta”, completó.

Los dichos de Juan Manuel López sobre un posible gobierno de Patricia Bullrich

Tres días más tardes, legisladores y candidatos del espacio de Bullrich pidieron a López retractarse de sus dichos y a Rodríguez Larreta responder por ellos.

“Creemos que distintas manifestaciones emitidas en las últimas horas desde su espacio no sólo no aportan nada a la buena convivencia democrática, sino que, además, no representan los valores de Juntos por el Cambio y lesionan las peleas que estamos dando juntos para terminar de una buena vez con el kirchnerismo, dice el escrito.

E insiste: “No podemos aceptar que declaraciones contra Patricia Bullrich como las del diputado Juan Manuel López, integrante del sector ‘El cambio de nuestras vidas’, no merezcan al menos de su parte una reflexión sobre si ésta es la manera que usted [Horacio Rodríguez Larreta] cree convincente para dirimir nuestras diferencias”.

Sobre el final del comunicado, alegan: “Estas expresiones nos preocupan además porque coinciden casi punto por punto con las mismas que reparte el kirchnerismo y su ministro de Economía, Sergio Massa, y otros dirigentes como Aníbal Fernández, Axel Kicillof y Juan Grabois. Son conceptos que intentan inyectar el miedo y disciplinar a los argentinos. Pretenden inocular a la población contra el cambio predicando el temor para así mantener a la Argentina en la decadencia y el sometimiento”.

Las propuesta de Larreta para impulsar las energías renovables

Marco regulatorio que actualice, promueva y garantice un crecimiento continuo en el sector energético renovable nacional .

. Entes regulatorios con rol claro y protagonista en el mercado energético. “ Actualizar las normas y leyes del sector. La actualización de la regulación (proyectiva, completa, consistente, coherente, flexible y sustentable) y su sostenibilidad”, destacó.

Actualizar las normas y leyes del sector. La actualización de la regulación (proyectiva, completa, consistente, coherente, flexible y sustentable) y su sostenibilidad”, destacó. Ampliar la capacidad de transporte eléctrico en 500 kV y en los sistemas regionales de 132 kV. La propuesta tiene -según Larreta- doble objetivo: facilitar el acceso de nueva oferta (convencional y renovable) y atender las necesidades de la demanda, fundamentalmente el AMBA y regiones mineras, tanto en cantidad como en calidad de servicio.

en 500 kV y en los sistemas regionales de 132 kV. La propuesta tiene -según Larreta- doble objetivo: facilitar el acceso de nueva oferta (convencional y renovable) y atender las necesidades de la demanda, fundamentalmente el AMBA y regiones mineras, tanto en cantidad como en calidad de servicio. “El hidrógeno verde como vector energético tiene gran potencial por su posibilidad de descarbonización de la economía” , indicó, y argumentó: “Tiene capacidad de actuación en variedad de sectores, como el agrícola, en una primera etapa de factibilidad, estudios y desarrollo de proyectos”. En la segunda etapa, ya de implementación, Larreta prevé la instalación en las regiones de mayores recursos eólicos y solares, que además tengan proximidad a gasoducto, una potencia de 7500 MW. Así, se generarían 15.000 puestos de trabajo .

, indicó, y argumentó: “Tiene capacidad de actuación en variedad de sectores, como el agrícola, en una primera etapa de factibilidad, estudios y desarrollo de proyectos”. En la segunda etapa, ya de implementación, Larreta prevé la instalación en las regiones de mayores recursos eólicos y solares, que además tengan proximidad a gasoducto, una potencia de 7500 MW. Así, se . Incrementar la participación de las energías renovables , como solar, eólica y biomasa, entre otros, llevándolas al 30% de participación en la matriz energética , es decir incorporando 8000 Mw. “Con este plan, se generarán 16.000 nuevos puestos de trabajo”, aseguró.

, como solar, eólica y biomasa, entre otros, , es decir incorporando 8000 Mw. “Con este plan, se generarán 16.000 nuevos puestos de trabajo”, aseguró. Promover un plan federal de generación distribuida provincial en mercados locales por 10.000 mW de renovable solar. “Con este plan se generarán 20.000 nuevos puestos de trabajo”, indicó.

por 10.000 mW de renovable solar. “Con este plan se generarán 20.000 nuevos puestos de trabajo”, indicó. Implementar políticas de eficiencia energética que incentiven y promuevan el uso racional y eficiente de todas las fuentes que configuran la matriz energética argentina, con el objetivo de reducir el consumo en un 10% en el corto plazo . “Su implementación posibilitará el ahorro de energía respecto a la que se hubiese utilizado, generando beneficios indirectos que se manifiestan en mejoras sistémicas para el desarrollo económico, social y ambiental como, por ejemplo, reducción de emisiones, mejora de calidad del aire, mejora del uso de las redes de distribución, aumentos de productividad energética, disminución de costos y mejoras en la competitividad”, evaluó Larreta.

que incentiven y promuevan el uso racional y eficiente de todas las fuentes que configuran la matriz energética argentina, con el objetivo de . “Su implementación posibilitará el ahorro de energía respecto a la que se hubiese utilizado, generando beneficios indirectos que se manifiestan en mejoras sistémicas para el desarrollo económico, social y ambiental como, por ejemplo, reducción de emisiones, mejora de calidad del aire, mejora del uso de las redes de distribución, aumentos de productividad energética, disminución de costos y mejoras en la competitividad”, evaluó Larreta. Multiplicar la producción de litio por cinco, en cinco años. “Con esto, el NOA podría superar los 5000 millones de dólares de exportaciones” , auguró, y detalló: “En simultáneo, la cadena de valor de esta industria generará cientos de nuevas empresas locales, pequeñas y medianas, que proveerán bienes y servicios al litio, la mayoría de ellas radicadas en Salta, Jujuy y Catamarca”.

, auguró, y detalló: “En simultáneo, la cadena de valor de esta industria generará cientos de nuevas empresas locales, pequeñas y medianas, que proveerán bienes y servicios al litio, la mayoría de ellas radicadas en Salta, Jujuy y Catamarca”. Sancionar la Ley de Movilidad Eléctrica para la fabricación y sustitución progresiva del parque automotor hacia autos y buses eléctricos.

para la fabricación y sustitución progresiva del parque automotor hacia autos y buses eléctricos. Generar el marco de estabilidad y promoción que viabilice la inversión en los seis pórfidos de cobre que se conocen en San Juan, Salta y Catamarca . “Así, se pondrá en marcha otra vez la producción de este metal en los próximos 3 a 4 años, y con ello se reiniciará este sector del cobre, que puede generar una inversión total superior a los 20.000 millones de dólares, y exportaciones anuales de entre 5 a 10 mil millones en los próximos 5 a 10 años”, se indicó.

. “Así, se pondrá en marcha otra vez la producción de este metal en los próximos 3 a 4 años, y con ello se reiniciará este sector del cobre, que puede generar una inversión total superior a los 20.000 millones de dólares, y exportaciones anuales de entre 5 a 10 mil millones en los próximos 5 a 10 años”, se indicó. “ Incentivar la exploración minera en la Argentina , con especial foco en los minerales críticos, que incluyen al cobre y al litio, pero también tierras raras, níquel, zinc y otros con potencial en nuestro país”

, con especial foco en los minerales críticos, que incluyen al cobre y al litio, pero también tierras raras, níquel, zinc y otros con potencial en nuestro país” “Generar, entre el Estado Nacional y el sector privado minero, planes para el desarrollo de infraestructura clave , como ferrocarriles, rutas, proyectos de energía renovable, líneas de electricidad o gasoductos. No sólo potenciarán a la industria minera, sino a otros sectores económicos de esas regiones”, concluyó.





