Moria Casán salió a defender a Lali Espósito y apuntó contra Nacha Guevara: "Está grande"

Durante los últimos días, Nacha Guevara se encuentra en el centro de la escena, luego de haber apuntado contra Lali Espósito , en el programa de Fer Dente en América TV. Como era de esperar, muchas figuras se metieron en el escándalo, entre las que se encuentra Moria Casán , que acaba de hacer un tema con la cantante pop.

"Nacha la criticó a Lali Espósito, dijo que estaba agrandada", comentó el notero de Intrusos, al encontrarse con Moria Casán. Sin dudarlo, la One expresó: "No, Lali Espósito es lo más, no puede decir nunca Nacha... si hay alguien que no es agradado es... la que está grande es Nacha, ella está grande ".