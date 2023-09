Patricia Bullrich encabezó una recorrida en Jujuy con Gerardo Morales e insistió en sus críticas contra Milei

Patricia Bullrich y Gerardo Morales, juntos en Jujuy

Acompañada por Gerardo Morales, Patricia Bullrich recorrió esta mañana el barrio Tupac Amaru en Jujuy y participó de un acto en la localidad de San Pedro, adonde insistió en sus críticas contra Javier Milei, su adversario de La Libertad Avanza, por su su acuerdo político con Luis Barrionuevo: “Si le vas a entregar el Ministerio de Trabajo a quienes han mantenido este status quo de tener 6 millones de trabajadores en blanco, 8 millones de trabajadores en la informalidad y 3 millones de trabajadores con planes sociales, en vez de haber alentado el empleo y ayudar a modernizar las formas del trabajo evidentemente cambió su última bandera: era muera la casta, ahora es viva la casta”, sostuvo.A 24 horas de la foto con Sergio Massa, que también incluyó a otro radical, Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, Morales fue enfático en apoyar la candidatura de Bullrich: ““Ni se me pasa por la cabeza integrar el gabinete de Massa. Soy un soldado que está trabajando con Patricia”, aseguró. Y en las redes sociales publicó la imagen de los dos juntos, sonrientes, y un mensaje en sintonía con su respaldo a la candidata de JxC: “¡Bienvenida a Jujuy, @PatoBullrich! Tenemos la decisión firme de transformar la República Argentina. Con tu liderazgo, a partir del 10 de diciembre, se termina el caos y vamos a recuperar el orden y el progreso. ¡Fuerza!”.





Bullrich y Morales recorrieron el barrio que fundó la líder piquetera Milagros Sala, oportunidad en la que la ex ministra de Seguridad dijo: “Todos juntos vamos a trabajar para ordenar el país de una vez y para siempre. No nos vamos a dejar extorsionar como no lo hizo Gerardo con Milagros Sala. Eso va a regir en todo el país porque los argentinos quieren tranquilidad, quiere vivir en paz, quiere que el médico pueda llegar a atender a un paciente y el comerciante que no le rompan las vidrieras”.



Patricia Bullrich y Gerardo Morales recorrieron el barrio Tupac Amaru

“Acá hay un cambio seguro, con carácter, con decisión, con la misma decisión que tuvo Gerardo aquí contra el Estado paralelo que encontró en Jujuy -señaló-. Con esa decisión, con ese carácter, con esa fuerza, gobernar el país con una mirada de estabilizarla, de equilibrio, pero de largarnos muy rápido a la producción que es lo que nos va a dar trabajo y bienestar a todos los argentinos”.

Te puede interesar: Patricia Bullrich se “halconiza” y sube a Larreta a la campaña para dar la batalla final contra Milei y Massa

La delegación que llegó a Jujuy con Bullrich estuvo integrada por el diputado nacional del PRO Hernán Lombardi; Damián Arabia, armador bullrichista en el interior y candidato a diputado nacional por CABA, y Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Cambiemos.

En declaraciones a los periodistas, al lado de Morales, Bullrich resaltó: “Estamos generando un cambio con gobernadores, con intendentes, con concejales, con gente que sabe gobernar, con gente que tiene claro qué es lo que hay que hacer en la Argentina, con propuestas totalmente posibles, con un equipo económico a cargo de (Carlos) Melconian, que es un equipo totalmente federal”.

Patricia Bullrich y Gerardo Morales, en la inauguración de una escuela

Consultada sobre los jóvenes que dejan el país para radicarse en el exterior, la candidata presidencial consideró que “están desencantados de la Argentina” y agregó: “Los jóvenes no quieren tener más patrones, quieren trabajar solos. Esto pasa acá y en todas partes del mundo y quieren tener condiciones adecuadas para poder vivir, tener seguridad y desarrollarse. Así que vamos por un programa joven para que sientan realmente que en la Argentina van a tener oportunidades”.

Luego del mediodía, Bullrich y Morales participaron de la inauguración de una escuela en el pueblo de Acheral. Allí, la postulante de JxC destacó que “la inauguración de una escuela es la mejor noticia que un pueblo puede tener” y que “la educación deber ser para todos, pública, gratuita y accesible”. En ese sentido planteó tres objetivos: “El 100% de los chicos en las aulas; los docentes capacitándose permanentemente y 190 días de clases porque vamos a poner la educación como esencial”.

“Vamos a cuidar a los chicos para que no estén en la droga, vamos a recuperar nuestro sistema de fronteras. Vamos a ir a buscar a cada narcotraficante a su guarida y lo vamos a meter en la cárcel”, prometió Bullrich.









Periodista: Huellas de Jujuy Trabajamos por una sociedad mas informada y comunicada con un profundo compromiso con la realidad informativa de la provincia de Jujuy, el país y el mundo.