Pity Álvarez abandonó el tratamiento psiquiátrico y es buscado por la policía

Pity Álvarez abandonó la Fundación Eira en donde se encontraba recibiendo tratamiento psiquiátrico y es buscado nuevamente por la policía. En ese contexto, Ivo Cutzarida, miembro del equipo psicológico de la entidad, explicó: “Él tenía permisos para ensayar dados por el juez y esto no es una penitenciaría”.



Desde la fundación en la que también participa el Truco Gacía, Cutzarida mostró en un móvil de A24 cómo funciona y la prolijidad de las instalaciones.

“ Estaba en un etapa inicial del tratamiento, pero requiere el compromiso del paciente, se tiene que rendir porque la adicción va a apelar a cualquier cosa por sobrevivir. Acá el Pity Álvarez estaba monitoreado, le hacemos tener una rutina, como hacerse la cama y cocinar, además, los incentivamos con diferentes talleres para buscar su recuperación”, sostuvo el actor.

“Sin embargo, la enfermedad siempre te quiere sacar del tratamiento. Agota todas las circunstancias. El camino del adicto es cárcel hospital o muerte, nosotros creemos que mientras hay vida hay esperanza de rehabilitarse. Obviamente, el Pity no ha terminado de rendirse, donde te declaras imponente y pedís ayuda”, explicó.

Ahora la justicia busca al Pity Álvarez





“Ahora la policía y la justicia tendrán que encontrar al Pity Álvarez, acá no tenía libertad de movimiento y el juez lo observaba y le dieron permiso para ensayar y se lo acompañó con persona l y él no quiso volver, no somos policías para obligarlo, esta es una comunidad de puertas abiertas” , reconoció en el caso específico del cantante.



Por su parte, señaló: “Alrededor del adicto siempre hay gente que es complaciente y le traen pescado podrido. Nosotros siempre le vamos a dar una oportunidad a Pity Álvarez, obviamente hay que analizarlo con el equipo terapéutico y ver si tiene ganas de estar acá, porque no obligamos a la gente a venir. Ojalá quiera ir donde sea a recuperarse, acá ponemos límites para que se hagan cargo de su vida”.

En tanto, trascendió una foto de Pity Álvarez en San Martín, mientras permanece prófugo de la justicia después de ser condenado por el homicidio de un hombre en Villa Lugano.

