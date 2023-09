Una ex concursante apuntó contra la producción de Los 8 Escalones de Guido Kaczka: qué pasó

El descargo de Martina: el enojo con la producción y la gente

"Me habla una chica para pedirme que lleve dos o tres outfits y para pedirme que le mande foto y que me diga que llevar y que no. La chica me habla y me manda una foto que tengo en Instagram, y me dice este outfit traelo si o si" explicó Martina, haciendo referencia a lo que después vistió durante el programa.

En su relato, describió cómo la producción le insistió para que se saque una prenda: "no te podes sacar la camisa, que por ahí queda mejor", citó Martina, a lo que respondió: "'la verdad que no, creo que me queda muy corto'. Yo me quería poner la camisa que era larga y me tapaba".

Finalmente, la producción le aseguró que la iban a grabar de una forma que no la haga sentir incómoda, haciendo alusión a "es un programa familiar, queda tranquila, nosotros tampoco queremos que se te vea nada".

Aunque Martina se sentía incómoda y el personal de producción seguía insistiendo, finalmente vistió lo que le dijeron. El viernes 22, cuando se emitió el programa, Martina vio que realmente la habían enfocado y las críticas: "Eran mucho mas los comentarios de lo que tenía puesto que felicitando a la ganadora".

Finalmente sentenció: "Me pareció muy mal de parte de la producción y de la gente que hacen comentarios que no le suman a nadie".

La palabra de una testigo

Liliana Mendoza asistió a la misma edición de Los 8 Escalones de Martina. Durante las últimas horas y a raíz del video viral en TikTok, confirmó en comentarios de YouTube la acusación de Martina: "Doy fe de que la producción te pide que lleves ropa como para salir a bailar/boliche".

También la defendió y apuntó contra los haters: "Es lo que se usa hoy en día y yo si fuese ella usaria lo mismo, y que me juzguen. Pero como no tienen donde canalizar sus problemas, vienen a opinar de una chica de 20 años por su tipo de ropa".

Ni la producción ni la cara visible -Guido Kaczka- realizaron declaraciones al respecto.