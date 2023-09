Vicky Xipolitakis se sumó a las presuntas víctimas de Aníbal Lotocki: su angustiante descargo

El miércoles 6, se llevó adelante una marcha pacífica en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki , con una consigna clara: justicia por Silvina Luna y todas las víctimas que padecen por la mala praxis. Varios famosos fueron parte, como el caso de Stefy Xipolitakis . La vedette habló de su caso, y derramó lágrimas cuando escuchó de parte de una víctima que todos ellos, los que tienen el polímero en el cuero, se van a morir dentro de 20 años.

Enseguida explicó esa situación: “Fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin darle yo mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”.