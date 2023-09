En qué estado se encuentra Schumacher: un íntimo amigo contó detalles sobre la salud del ex piloto alemán

Michael Schumacher, histórico piloto de la Fórmula 1, sufrió un accidente en diciembre de 2013 esquiando en los Alpes franceses, y, cuando apenas faltan tres meses para que se cumplan 10 años de aquel hecho lamentable, su estado de salud sigue siendo una incógnita. Su círculo más íntimo conformado por su mujer Corinna y sus hijos Mick y Gina María, son los encargados de mantener este misterio bajo llave.

Si bien Corinna, Mick y Gina buscan mantener un bajo perfil con todo lo vinculado al estado de salud del ex piloto, no son los únicos que tienen acceso. Porque Jean Todd, expresidente de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), y Roger Benoit, periodista y muy amigo de Michael, están autorizados por la familia y son de las pocas personas que pueden visitar a Michael.

Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón de la F1. REUTERS/Ricardo Moraes

Y fue precisamente Benoit el último en brindar detalles sobre Schumacher: “ Solo hay una respuesta a esa pregunta y es la que dio su hijo: ‘Daría cualquier cosa por hablar con papá’”.

Los recuerdos con Schumacher, grabados en la memoria de Benoit