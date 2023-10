Lionel Messi revolucionó Miami otra vez: mientras todos quieren saber cuándo vuelve a jugar, se vistió de chef y Apple TV anuncia un documental

La despedida en Barcelona

Así lo expresó en declaraciones a la revista El Club del Deportista, publicada en el diario español As, en la que remarcó que la salida de Messi del Barcelona “no fue de su agrado” y que “las circunstancias” no eran los que el jugador hubiese querido. ”La salida de Messi del Barcelona no fue de su agrado, no pudo despedirse de su club, que lo recibió cuando era niño. Las circunstancias no eran las que Lionel quería”, afirmó”