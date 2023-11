Gerardo Morales: "Si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales expresó cuáles serían los cambios si Javier Milei se convertiría en el nuevo presidente de los argentinos donde manifestó su preocupación por su deseo de derogar la ley de coparticipación en la que las provincias se verían imposibilitadas de pagar los sueldos de sus empleados públicos.

“Después del 19 de noviembre espero que no pase lo peor, pero lo peor es que nos gobierne Javier Milei, es un fundamentalista típico; todos ellos terminan en autoritarismo y fascismo”, expresó como invitado en el programa Detrás de las Noticias que se emite por Canal 7 de Jujuy .

“El liberalismo está disfrazado, Milei quiere destruir y privatizar los derechos como el de la educación y salud pública. Ya lo dijo, su programa económico no se modifica, quiere derogar la Ley de Coparticipación, si él gana no vamos a poder pagar los sueldos de los empleados públicos. En enero, febrero, marzo y abril los ingresos van a bajar en la provincia”.

“Entonces veamos concretamente lo que va a pasar, ojo con saltar al vacío, con un loco como este que es un desquiciado que además de privatizar la salud, la educación y la coparticipación. No va a ser mi problema, es un problema de todos. Milei le hace daño a Jujuy, no será beneficioso y todos esos recursos mensuales que circulan un movimiento económico van a desaparecer”, alertó.

“Estamos frente a una gran encrucijada, desde Juntos por el Cambio consideramos que quedaron dos candidatos que no son buenos para Argentina".

“Nuestro partido no es un rejunte sino una fuerza política con reglamentos, después de todo lo que se dijeron Bullrich con Milei, se abrazó a un proyecto que habíamos combatido. Juntos por el Cambio no es un rejunte sino una fuerza política con reglamento. En la vida y en la política se pierde y se gana pero no podés seguir salir corriendo a buscar cargos y acuerdos con una fuerza que está en las antípodas de lo que piensa nuestra fuerza”.





fuente:https://www.somosjujuy.com.ar/jujuy/gerardo-morales-si-gana-milei-vamos-poder-pagar-sueldos-empleados-publicos-n82022

