Aseguran que Sofi Martínez recibió mensajes de futbolistas casados

Lo que se llegó a comentar es que había ciertas cosas que a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, no le caían del todo y por eso es que el delantero tenía un trato distante . Pero luego de ver que él le diera una entrevista y captaran una mirada del Diez hacia la periodista, su nombre volvió a aparecer envuelto en este tema.

En el programa Bien de Mañana, que va por Canal 13, Damián Rojo aseguró que la joven periodista estaría recibiendo varias propuestas de pretendientes que la tienen en la mira. Sabiendo que su relación con el conductor de Luzu TV no está en su mejor momento, habrá que ver qué es lo que ocurre.