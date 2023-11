Grave: Javier Milei volvió a cuestionar el resultado electoral y deslizó que no reconocerá una derrota en el balotaje

Pese a la desmentida de la Justicia Electoral sobre las acusaciones de fraude vertidas por el aparato de campaña libertario, el economista retomó la retórica acusatoria contra el andamiaje del sistema de votación sobre el que se funda la democracia argentina.Durante una entrevista con el periodista Jaime Bayly, fue consultado sobre si las elecciones del 22 de octubre "fueron limpias" y no dudó en responder con un tajante: "No". Y a continuación, denunció que "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado".

A propósito de la segunda vuelta del 19 de noviembre, el libertario dijo que ante la presunta imparcialidad de la Justicia Electoral "no se puede aceptar" un resultado electoral adverso, aunque se preguntó: "El tema es qué otras alternativa tenés para jugar. Por eso pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos. No es solamente responsabilidad nuestra. Si la gente no nos acompaña, después no te quejes".

Y prosiguió: "Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, no seríamos dignos ganadores. Si tengo que ir a resolver una elección en un escritorio quiere decir que no lo hice bien, entonces qué otra cosa puedo querer controlar".

Cómo se realiza el control de las elecciones