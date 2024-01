El proyecto oficial de Ganancias entró al Congreso: quiénes volverían a pagar y cómo son las escalas

$1.109.931 por cada hijo, hija, hijastro o hijastra menor de 18 años o incapacitado para el trabajo. La deducción de este inciso sólo podrá efectuarla el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles.

“El proyecto que se remite tiene por finalidad recomponer los ingresos fiscales eliminados entre agosto y diciembre de 2023, específicamente en lo referido al Impuesto a los Ingresos Personales (cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias). No cabe duda de que Ganancias es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación las ganancias netas que todo contribuyente obtiene, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular”, se remarcó.

Una vez que se realicen todas las deducciones, como cargas familiares, como se elimina el concepto de piso y se aplica el de mínimo no imponible, las escalas quedarán de la siguiente manera y corresponderá solamente sobre la ganancia acumulada (diferencia entre el salario bruto tras deducciones y el mínimo no imponible) y no sobre el total del salario: